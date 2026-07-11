В Ленинградской области женщина погибла при выходе на сапе в Финский залив

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В непогоду две женщины без спасательных жилетов вышли на сапе в Финский залив в районе бухты Батарейная и не вернулись на берег.
- Тело одной из женщин обнаружено, поиски второй продолжаются.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Две женщины в непогоду вышли на сапе в Финский залив в районе бухты Батарейная в Ленинградской области, одна из них погибла, вторую ищут, сообщило региональное управление МЧС РФ.
Согласно каналу ведомства на платформе "Макс", инцидент произошел в акватории Финского залива в Ломоносовском районе Ленобласти в районе поселка Шепелево (бухта Батарейная).
"Поступило сообщение о том, что в непогоду две женщины без спасательных жилетов находились на сапе и не вернулись на берег. Дежурной сменой Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда... обнаружено тело одной из женщин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поиски второй женщины продолжаются.
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