В Ленинградской области женщина погибла при выходе на сапе в Финский залив

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Две женщины в непогоду вышли на сапе в Финский залив в районе бухты Батарейная в Ленинградской области, одна из них погибла, вторую ищут, сообщило региональное управление МЧС РФ.

"Поступило сообщение о том, что в непогоду две женщины без спасательных жилетов находились на сапе и не вернулись на берег. Дежурной сменой Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда... обнаружено тело одной из женщин", - говорится в сообщении.