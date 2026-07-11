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В Ленинградской области женщина погибла при выходе на сапе в Финский залив - РИА Новости, 11.07.2026
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23:59 11.07.2026
В Ленинградской области женщина погибла при выходе на сапе в Финский залив

В Ленобласти две женщины вышли на сапе в Финский залив в непогоду, одна погибла

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В непогоду две женщины без спасательных жилетов вышли на сапе в Финский залив в районе бухты Батарейная и не вернулись на берег.
  • Тело одной из женщин обнаружено, поиски второй продолжаются.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Две женщины в непогоду вышли на сапе в Финский залив в районе бухты Батарейная в Ленинградской области, одна из них погибла, вторую ищут, сообщило региональное управление МЧС РФ.
Согласно каналу ведомства на платформе "Макс", инцидент произошел в акватории Финского залива в Ломоносовском районе Ленобласти в районе поселка Шепелево (бухта Батарейная).
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"Поступило сообщение о том, что в непогоду две женщины без спасательных жилетов находились на сапе и не вернулись на берег. Дежурной сменой Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда... обнаружено тело одной из женщин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поиски второй женщины продолжаются.
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ПроисшествияФинский заливЛенинградская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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