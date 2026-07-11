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Садулаев проиграл Снайдеру и получил травму на дебютном турнире RAF - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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22:43 11.07.2026
Садулаев проиграл Снайдеру и получил травму на дебютном турнире RAF

Садулаев проиграл Снайдеру и получил травму на дебютном борцовском турнире RAF

© Соцсети борцаАбдулрашид Садулаев
Абдулрашид Садулаев - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Соцсети борца
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Абдулрашид Садулаев проиграл Кайлу Снайдеру на турнире по вольной борьбе Real American Freestyle в Тбилиси.
  • Садулаев уступил Снайдеру со счетом 4:5, в концовке схватки получив травму ноги.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев проиграл американцу Кайлу Снайдеру на турнире по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси.
Садулаев впервые принимал участие в турнире RAF и уступил Снайдеру со счетом 4:5. В концовке схватки он получил травму ноги. Снайдер сохранил пояс чемпиона в полутяжелом весе.
Садулаеву 30 лет, он является шестикратным чемпионом мира и Европы, борец побеждал на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и 2021 года в Токио. Его ровесник Снайдер завоевал золото на Играх 2016 года, также американец является четырехкратным чемпионом мира.
Садулаев побеждал Снайдера в финалах чемпионатов мира 2018 и 2021 годов, а также в схватке за золото Олимпийских игр в Токио, при этом россиянин уступил американцу в 2017 году на мировом первенстве в Париже.
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