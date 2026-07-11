Садулаев проиграл Снайдеру и получил травму на дебютном турнире RAF

Краткий пересказ от РИА ИИ Абдулрашид Садулаев проиграл Кайлу Снайдеру на турнире по вольной борьбе Real American Freestyle в Тбилиси.

Садулаев уступил Снайдеру со счетом 4:5, в концовке схватки получив травму ноги.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев проиграл американцу Кайлу Снайдеру на турнире по вольной борьбе Real American Freestyle (RAF) в Тбилиси.

Садулаев впервые принимал участие в турнире RAF и уступил Снайдеру со счетом 4:5. В концовке схватки он получил травму ноги. Снайдер сохранил пояс чемпиона в полутяжелом весе.

Садулаеву 30 лет, он является шестикратным чемпионом мира и Европы, борец побеждал на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и 2021 года в Токио. Его ровесник Снайдер завоевал золото на Играх 2016 года, также американец является четырехкратным чемпионом мира.