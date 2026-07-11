Российская теннисистка Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская теннисистка Анна Пушкарева обыграла китаянку Сунь Синьжань в финальном матче юниорского Уимблдона.

Матч завершился со счетом 5:7, 6:3, 6:4.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Пушкарева обыграла китаянку Сунь Синьжань в финальном матче юниорского Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 6:4 в пользу посеянной под 14-м номером Пушкаревой. Сунь Синьжань получила первый номер посева. Спортсменки провели на корте 2 часа 23 минуты.