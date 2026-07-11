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Российская теннисистка Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Теннис
 
18:03 11.07.2026 (обновлено: 18:08 11.07.2026)
Российская теннисистка Пушкарева выиграла юниорский Уимблдон

Пушкарева обыграла Сунь Синьжань в финальном матче юниорского Уимблдона

© AP Photo / Kin CheungРоссийская теннисистка Анна Пушкарева
Российская теннисистка Анна Пушкарева - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Kin Cheung
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Анна Пушкарева обыграла китаянку Сунь Синьжань в финальном матче юниорского Уимблдона.
  • Матч завершился со счетом 5:7, 6:3, 6:4.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Пушкарева обыграла китаянку Сунь Синьжань в финальном матче юниорского Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона.
Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 6:4 в пользу посеянной под 14-м номером Пушкаревой. Сунь Синьжань получила первый номер посева. Спортсменки провели на корте 2 часа 23 минуты.
Пушкаревой 17 лет, она выиграла свой первый юниорский турнир Большого шлема. Ранее Пушкарева также выступала на юниорских "Ролан Гаррос" и Открытом чемпионате Австралии.
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