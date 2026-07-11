Стояновский и Лешуков победили в Финале Кубка России по пляжному волейболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями Финала Кубка России по пляжному волейболу в Орле.
- В матче за третье место Дмитрий Веретюк и Федор Сабаев победили Тараса Мыськива и Максима Сиволапа.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями Финала Кубка России по пляжному волейболу в Орле.
В финале Стояновский и Лешуков переиграли Алексея Архипова и Владислава Панченко со счетом 21:18, 21:15.
В матче за третье место Дмитрий Веретюк и Федор Сабаев победили Тараса Мыськива и Максима Сиволапа со счетом 27:25, 21:18.