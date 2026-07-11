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Российские пловцы завоевали семь медалей за день на юниорском ЧЕ - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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22:05 11.07.2026 (обновлено: 00:26 12.07.2026)
Российские пловцы завоевали семь медалей за день на юниорском ЧЕ

Россияне завоевали семь медалей в предпоследний день юниорского ЧЕ по плаванию

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПловцы
Пловцы - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские спортсмены завоевали семь медалей в предпоследний соревновательный день юниорского чемпионата Европы по плаванию в Мюнхене.
  • Григорий Вековищев победил в плавании на 800 м вольным стилем, а Богдан Торопкин, Михаил Щербаков, Савелий Вишняков и Вековищев стали лучшими в эстафете 4 по 200 м вольным стилем; также медали взяли Ксения Мишарина и Софья Дьякова в женской категории на дистанции 800 м вольным стилем.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские спортсмены стали обладателями семи медалей в предпоследний соревновательный день юниорского чемпионата Европы по плаванию, который проходит в Мюнхене.
В плавании на 800 м вольным стилем победу одержал Григорий Вековищев с результатом 7 минут 52,31 секунды. На той же дистанции третьим стал Максим Гусев (7.54,37).
У женщин в аналогичной дисциплине победила Ксения Мишарина (8.25,75), а третье место заняла Софья Дьякова (8.32,83).
Богдан Торопкин, Михаил Щербаков, Савелий Вишняков и Вековищев стали лучшими в эстафете 4 по 200 м вольным стилем с результатом 7.09,16.
На дистанции 200 м баттерфляем серебро завоевала Серафима Фокина, а на стометровке вольным стилем серебряным призером стала Кира Манохина.
Соревнования завершатся 12 июля. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics) для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая European Aquatics объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года.
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