Российские пловцы завоевали семь медалей за день на юниорском ЧЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские спортсмены завоевали семь медалей в предпоследний соревновательный день юниорского чемпионата Европы по плаванию в Мюнхене.

Григорий Вековищев победил в плавании на 800 м вольным стилем, а Богдан Торопкин, Михаил Щербаков, Савелий Вишняков и Вековищев стали лучшими в эстафете 4 по 200 м вольным стилем; также медали взяли Ксения Мишарина и Софья Дьякова в женской категории на дистанции 800 м вольным стилем.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские спортсмены стали обладателями семи медалей в предпоследний соревновательный день юниорского чемпионата Европы по плаванию, который проходит в Мюнхене.

В плавании на 800 м вольным стилем победу одержал Григорий Вековищев с результатом 7 минут 52,31 секунды. На той же дистанции третьим стал Максим Гусев (7.54,37).

У женщин в аналогичной дисциплине победила Ксения Мишарина (8.25,75), а третье место заняла Софья Дьякова (8.32,83).

Богдан Торопкин, Михаил Щербаков, Савелий Вишняков и Вековищев стали лучшими в эстафете 4 по 200 м вольным стилем с результатом 7.09,16.

На дистанции 200 м баттерфляем серебро завоевала Серафима Фокина, а на стометровке вольным стилем серебряным призером стала Кира Манохина.