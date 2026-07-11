В Петербурге выпало более половины месячной нормы осадков

Краткий пересказ от РИА ИИ В некоторых районах Санкт-Петербурга за несколько часов выпало более половины месячной нормы осадков.

Сверхрасчетные дожди зафиксированы в восьми районах города.

Городская система водоотведения работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Более половины месячной нормы осадков выпало за несколько часов в некоторых районах Санкт-Петербурга в субботу, когда в городе идут ливни и бушуют грозы, сообщил городской "Водоканал".

"Дождь продолжает свое движение по Петербургу : в некоторых районах города за несколько часов выпало свыше половины месячной нормы осадков", – говорится в Telegram-канале предприятия.

Так, в субботу сверхрасчетные дожди зафиксированы в восьми районах (Приморский, Кронштадтский, Петродворцовый, Колпинский, Пушкинский, Красносельский, Калининский и Курортный).

При этом, в частности, в Пушкинском районе выпало более половины месячной нормы осадков, в Калининском районе – половина месячной нормы.