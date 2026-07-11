Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге выпало более половины месячной нормы осадков - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 11.07.2026 (обновлено: 23:57 11.07.2026)
В Петербурге выпало более половины месячной нормы осадков

Водоканал: в районах Петербурга выпало более половины месячной нормы осадков

© РИА Новости / Игорь РуссакДождь в Петербурге
Дождь в Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Игорь Руссак
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В некоторых районах Санкт-Петербурга за несколько часов выпало более половины месячной нормы осадков.
  • Сверхрасчетные дожди зафиксированы в восьми районах города.
  • Городская система водоотведения работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Более половины месячной нормы осадков выпало за несколько часов в некоторых районах Санкт-Петербурга в субботу, когда в городе идут ливни и бушуют грозы, сообщил городской "Водоканал".
"Дождь продолжает свое движение по Петербургу: в некоторых районах города за несколько часов выпало свыше половины месячной нормы осадков", – говорится в Telegram-канале предприятия.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
В "Пулково" могут изменить расписание авиарейсов из-за непогоды
Вчера, 22:25
Так, в субботу сверхрасчетные дожди зафиксированы в восьми районах (Приморский, Кронштадтский, Петродворцовый, Колпинский, Пушкинский, Красносельский, Калининский и Курортный).
При этом, в частности, в Пушкинском районе выпало более половины месячной нормы осадков, в Калининском районе – половина месячной нормы.
"Водоканал" отмечает, что городская система водоотведения работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки. На некоторых участках фиксируются локальные скопления воды, которая постепенно уходит в канализацию.
Вид на Троицкий мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
МЧС предупредило о грозе в воскресенье в Петербурге
Вчера, 23:05
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургПушкинский район (Московская область)Калининский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала