В "Пулково" могут изменить расписание авиарейсов из-за непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге из-за непогоды возможны изменения в расписании авиарейсов в аэропорту «Пулково».
- 11 бортов, следовавших в Петербург, ушли на запасные аэродромы из-за погоды.
- В некоторых районах Санкт-Петербурга за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля - РИА Новости. Изменения в расписании авиарейсов возможны на фоне непогоды в Санкт-Петербурге, где ливням и грозам сопутствует шквалистый ветер, сообщил аэропорт "Пулково".
"В связи с прохождением масштабного грозового фронта со шквалистым ветром возможны изменения в расписании аэропорта "Пулково". В частности, корректируется время вылета некоторых рейсов", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
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Отмечается, что из-за непогоды 11 бортов, следовавших в Петербург, ушли на запасные аэродромы.
Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время, в частности, гроза бушует в Московском районе на юге Санкт-Петербурга неподалеку от воздушной гавани.
По данным "Водоканала Санкт-Петербурга", в городе в субботу наблюдаются локальные ливни, местами с грозами. В некоторых районах Северной столицы, включая Приморский, Калининский, Колпинский и Московский, за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков.