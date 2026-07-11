В "Пулково" могут изменить расписание авиарейсов из-за непогоды

Краткий пересказ от РИА ИИ В Санкт-Петербурге из-за непогоды возможны изменения в расписании авиарейсов в аэропорту «Пулково».

11 бортов, следовавших в Петербург, ушли на запасные аэродромы из-за погоды.

В некоторых районах Санкт-Петербурга за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля - РИА Новости. Изменения в расписании авиарейсов возможны на фоне непогоды в Санкт-Петербурге, где ливням и грозам сопутствует шквалистый ветер, сообщил аэропорт "Пулково".

"В связи с прохождением масштабного грозового фронта со шквалистым ветром возможны изменения в расписании аэропорта " Пулково ". В частности, корректируется время вылета некоторых рейсов", - говорится в Telegram-канале аэропорта.

Отмечается, что из-за непогоды 11 бортов, следовавших в Петербург , ушли на запасные аэродромы.

Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время, в частности, гроза бушует в Московском районе на юге Санкт-Петербурга неподалеку от воздушной гавани.