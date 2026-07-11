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В "Пулково" могут изменить расписание авиарейсов из-за непогоды - РИА Новости, 11.07.2026
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22:25 11.07.2026
В "Пулково" могут изменить расписание авиарейсов из-за непогоды

В аэропорту "Пулково" могут изменить расписание авиарейсов из-за непогоды

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге из-за непогоды возможны изменения в расписании авиарейсов в аэропорту «Пулково».
  • 11 бортов, следовавших в Петербург, ушли на запасные аэродромы из-за погоды.
  • В некоторых районах Санкт-Петербурга за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля - РИА Новости. Изменения в расписании авиарейсов возможны на фоне непогоды в Санкт-Петербурге, где ливням и грозам сопутствует шквалистый ветер, сообщил аэропорт "Пулково".
"В связи с прохождением масштабного грозового фронта со шквалистым ветром возможны изменения в расписании аэропорта "Пулково". В частности, корректируется время вылета некоторых рейсов", - говорится в Telegram-канале аэропорта.
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Отмечается, что из-за непогоды 11 бортов, следовавших в Петербург, ушли на запасные аэродромы.
Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время, в частности, гроза бушует в Московском районе на юге Санкт-Петербурга неподалеку от воздушной гавани.
По данным "Водоканала Санкт-Петербурга", в городе в субботу наблюдаются локальные ливни, местами с грозами. В некоторых районах Северной столицы, включая Приморский, Калининский, Колпинский и Московский, за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков.
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