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В Минпросвещения назвали показатель трудоустройства выпускников педвузов - РИА Новости, 11.07.2026
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06:07 11.07.2026
В Минпросвещения назвали показатель трудоустройства выпускников педвузов

Кравцов: 85 процентов выпускников педвузов трудоустраиваются в первый год

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyУченики на уроке в школе
Ученики на уроке в школе - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Ученики на уроке в школе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 85% выпускников педвузов Минпросвещения России трудоустраиваются в первый год после окончания обучения.
  • В 2026 году более 52 тысяч выпускников по педагогическим специальностям завершат обучение в педвузах Минпросвещения РФ, из них свыше 13 тысяч получат дипломы с отличием.
  • Общий объем бюджетных мест по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогические науки» в подведомственных Минпросвещения педвузах составляет 37 516 мест.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Около 85% выпускников педвузов Минпросвещения России трудоустраиваются в первый год после окончания обучения, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Около 85% выпускников педвузов Минпросвещения России трудоустраиваются в первый год после окончания обучения. По итогам 2025 года этот показатель превысил 30 тысяч человек", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что более 52 тысяч выпускников по педагогическим специальностям завершают обучение в педвузах Минпросвещения РФ в 2026 году. Из них свыше 13 тысяч человек получат дипломы с отличием.
Общая численность выпускников подведомственных министерству педвузов в этом году превышает 66 тысяч, из них 18 тысяч окончили вуз с отличием.
"Современная система образования открывает перед молодыми специалистами широкие возможности для профессионального роста и реализации инициатив. При этом подготовка будущих учителей ведется на высоком профессиональном уровне с учетом лучших отечественных методик и современных технологий, что позволяет выпускникам быть конкурентоспособными и востребованными", - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.
В эту приемную кампанию общий объем бюджетных мест по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки "Образование и педагогические науки" в подведомственных Минпросвещения педвузах составляет 37 516 мест.
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