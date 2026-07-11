В Минпросвещения назвали показатель трудоустройства выпускников педвузов

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 85% выпускников педвузов Минпросвещения России трудоустраиваются в первый год после окончания обучения.

В 2026 году более 52 тысяч выпускников по педагогическим специальностям завершат обучение в педвузах Минпросвещения РФ, из них свыше 13 тысяч получат дипломы с отличием.

Общий объем бюджетных мест по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогические науки» в подведомственных Минпросвещения педвузах составляет 37 516 мест.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Около 85% выпускников педвузов Минпросвещения России трудоустраиваются в первый год после окончания обучения, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Около 85% выпускников педвузов Минпросвещения России трудоустраиваются в первый год после окончания обучения. По итогам 2025 года этот показатель превысил 30 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что более 52 тысяч выпускников по педагогическим специальностям завершают обучение в педвузах Минпросвещения РФ в 2026 году. Из них свыше 13 тысяч человек получат дипломы с отличием.

Общая численность выпускников подведомственных министерству педвузов в этом году превышает 66 тысяч, из них 18 тысяч окончили вуз с отличием.

"Современная система образования открывает перед молодыми специалистами широкие возможности для профессионального роста и реализации инициатив. При этом подготовка будущих учителей ведется на высоком профессиональном уровне с учетом лучших отечественных методик и современных технологий, что позволяет выпускникам быть конкурентоспособными и востребованными", - сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов , слова которого приводят в пресс-службе ведомства.