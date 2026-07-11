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Четыре предмета станут обязательными для студентов всех вузов - РИА Новости, 11.07.2026
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02:00 11.07.2026 (обновлено: 09:03 11.07.2026)
Четыре предмета станут обязательными для студентов всех вузов

Могилевский: философия и русский язык станут обязательными для студентов

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСтуденты в аудитории во время занятий
Студенты в аудитории во время занятий - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Студенты в аудитории во время занятий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для студентов всех направлений станут обязательными четыре предмета.
  • Ими стали история, философия, основы российской государственности и русский язык.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Для студентов всех направлений станут обязательными четыре предмета, заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.
"В фундаментальное ядро в части гуманитарных предметов в рамках обновленной системы высшего образования войдут четыре дисциплины. Это история, философия, основы российской государственности и русский язык", — сказал он.
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По словам Могилевского, министерство стандартизирует подходы к изучению этих предметов и обновит содержание в соответствии с современными достижениями ученых.
Как пояснил собеседник агентства, речь идет о пилотном проекте.
Ранее он сообщал, что родной язык могут ввести в учебный план как обязательную дисциплину уже со следующего года.
Владимир Путин 9 июля подписал перечень поручений по вопросам поддержки русского языка. Как пояснила советник президента Елена Ямпольская, в рамках курса "Русский язык как государственный" студенты будут изучать сферы его применения и вопросы государственной языковой политики.
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ОбществоРоссияКонстантин Могилевский
 
 
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