Четыре предмета станут обязательными для студентов всех вузов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Для студентов всех направлений станут обязательными четыре предмета.
- Ими стали история, философия, основы российской государственности и русский язык.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Для студентов всех направлений станут обязательными четыре предмета, заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.
"В фундаментальное ядро в части гуманитарных предметов в рамках обновленной системы высшего образования войдут четыре дисциплины. Это история, философия, основы российской государственности и русский язык", — сказал он.
По словам Могилевского, министерство стандартизирует подходы к изучению этих предметов и обновит содержание в соответствии с современными достижениями ученых.
Как пояснил собеседник агентства, речь идет о пилотном проекте.
Ранее он сообщал, что родной язык могут ввести в учебный план как обязательную дисциплину уже со следующего года.
Владимир Путин 9 июля подписал перечень поручений по вопросам поддержки русского языка. Как пояснила советник президента Елена Ямпольская, в рамках курса "Русский язык как государственный" студенты будут изучать сферы его применения и вопросы государственной языковой политики.