Студенты в аудитории во время занятий. Архивное фото

Студенты в аудитории во время занятий

Четыре предмета станут обязательными для студентов всех вузов

Краткий пересказ от РИА ИИ Для студентов всех направлений станут обязательными четыре предмета.

Ими стали история, философия, основы российской государственности и русский язык.

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Для студентов всех направлений станут обязательными четыре предмета, заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский.

"В фундаментальное ядро в части гуманитарных предметов в рамках обновленной системы высшего образования войдут четыре дисциплины. Это история, философия, основы российской государственности и русский язык", — сказал он.

По словам Могилевского , министерство стандартизирует подходы к изучению этих предметов и обновит содержание в соответствии с современными достижениями ученых.

Как пояснил собеседник агентства, речь идет о пилотном проекте.

Ранее он сообщал, что родной язык могут ввести в учебный план как обязательную дисциплину уже со следующего года.