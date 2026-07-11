ВС России нанесли удары по объектам ВПК в Киеве и Одесской области

В Одессе, Черноморске и Измаиле были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.