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ВС России нанесли удары по объектам ВПК в Киеве и Одесской области - РИА Новости, 11.07.2026
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08:04 11.07.2026 (обновлено: 09:36 11.07.2026)
ВС России нанесли удары по объектам ВПК в Киеве и Одесской области

ВС России ночью нанесли удары по объектам ВПК в Киеве и Одесской области

© Минобороны РоссииПуск ракеты
Пуск ракеты - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Минобороны России
Пуск ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли удары по военным объектам на Украине.
  • Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. ВС России поразили военные объекты в Киеве и Одесской области, сообщило Минобороны.
"Сегодня ночью <...> нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами", — указывает ведомство на платформе "Макс".
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ВС России за неделю нанесли семь ударов возмездия по объектам ВПК Украины
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Целями в столице Украины стали предприятия ВПК, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности.
В Одессе, Черноморске и Измаиле были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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