ВС России нанесли удары по объектам ВПК в Киеве и Одесской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли удары по военным объектам на Украине.
- Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. ВС России поразили военные объекты в Киеве и Одесской области, сообщило Минобороны.
"Сегодня ночью <...> нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами", — указывает ведомство на платформе "Макс".
Целями в столице Украины стали предприятия ВПК, задействованные в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности.
В Одессе, Черноморске и Измаиле были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18