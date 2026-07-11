Чешская теннисистка Носкова стала победительницей Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Чешская теннисистка Линда Носкова стала победительницей Уимблдонского турнира.
- В финале она переиграла свою соотечественницу Каролину Мухову со счетом 6:2, 5:7, 6:3.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Чешская теннисистка Линда Носкова стала победительницей Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В финале посеянная под девятым номером Носкова переиграла свою соотечественницу, десятую ракетку турнира Каролину Мухову, со счетом 6:2, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. Во втором сете Мухова отыграла пять матчболов.
Wimbledon WTA
11 июля 2026 • начало в 18:10
Завершен
1 : 22:67:53:6
Носкова исполнила десять подач навылет, допустила четыре двойные и 36 невынужденных ошибок, при этом активно выиграв 44 мяча. У Муховой шесть эйсов, одна двойная и 27 невынужденных ошибок, а также 35 виннерсов. Счет личных встреч стал равным - 1-1.
Носковой 21 год, она впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема. Прежде лучшим результатом чешки был четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году. На ее счету теперь три выигранных турнира под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).
Мухова впервые в карьере играла в финале Уимблдона. До этого на мейджорах она добиралась до решающего матча только на "Ролан Гаррос" в 2023 году.
Впервые в истории турниров Большого шлема в финале женского одиночного разряда встречались две теннисистки из Чехии.