Чешская теннисистка Носкова стала победительницей Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ Чешская теннисистка Линда Носкова стала победительницей Уимблдонского турнира.

В финале она переиграла свою соотечественницу Каролину Мухову со счетом 6:2, 5:7, 6:3.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Чешская теннисистка Линда Носкова стала победительницей Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

В финале посеянная под девятым номером Носкова переиграла свою соотечественницу, десятую ракетку турнира Каролину Мухову , со счетом 6:2, 5:7, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. Во втором сете Мухова отыграла пять матчболов.

Носкова исполнила десять подач навылет, допустила четыре двойные и 36 невынужденных ошибок, при этом активно выиграв 44 мяча. У Муховой шесть эйсов, одна двойная и 27 невынужденных ошибок, а также 35 виннерсов. Счет личных встреч стал равным - 1-1.

Носковой 21 год, она впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема. Прежде лучшим результатом чешки был четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году. На ее счету теперь три выигранных турнира под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA)

Мухова впервые в карьере играла в финале Уимблдона. До этого на мейджорах она добиралась до решающего матча только на "Ролан Гаррос" в 2023 году.