Косачев раскритиковал претензии НАТО на неприкасаемость

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что НАТО последовательно навязывает миру тезис о неприкасаемости территорий государств альянса.
- Косачев полагает, что согласиться с такими притязаниями НАТО было бы опасным решением для мирового большинства.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает ошибочным для мирового большинства согласиться с притязаниями НАТО на неприкасаемость территорий государств, входящих в состав альянса.
"Всему миру они последовательно навязывают тезис о том, что на земном шаре есть только одна неприкасаемая территория — это территория государств НАТО... И очень опасным решением для мирового большинства, на мой взгляд, было бы согласиться с такими притязаниями Североатлантического альянса", - сказал Косачев в интервью aif.ru.