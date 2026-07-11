Рейтинг@Mail.ru
Косачев раскритиковал претензии НАТО на неприкасаемость - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:45 11.07.2026
Косачев раскритиковал претензии НАТО на неприкасаемость

Косачев назвал согласие большинства с тезисом НАТО о неприкасаемости ошибкой

© AP Photo / Hussein MallaСимволика НАТО
Символика НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Символика НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что НАТО последовательно навязывает миру тезис о неприкасаемости территорий государств альянса.
  • Косачев полагает, что согласиться с такими притязаниями НАТО было бы опасным решением для мирового большинства.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает ошибочным для мирового большинства согласиться с притязаниями НАТО на неприкасаемость территорий государств, входящих в состав альянса.
"Всему миру они последовательно навязывают тезис о том, что на земном шаре есть только одна неприкасаемая территория — это территория государств НАТО... И очень опасным решением для мирового большинства, на мой взгляд, было бы согласиться с такими притязаниями Североатлантического альянса", - сказал Косачев в интервью aif.ru.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
НАТО начинает изобретать угрозы, заявил Косачев
00:23
 
В миреКонстантин КосачевНАТОСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала