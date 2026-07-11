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НАТО начинает изобретать угрозы, заявил Косачев - РИА Новости, 11.07.2026
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00:23 11.07.2026
НАТО начинает изобретать угрозы, заявил Косачев

Косачев: НАТО в условиях отсутствия внешних угроз начинает их изобретать

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что НАТО начинает изобретать внешние угрозы, чтобы оправдать свое существование.
  • «Российская угроза» все настойчивее называется одной из таких угроз и зафиксирована в итоговом документе саммита НАТО в Анкаре.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО в условиях отсутствия внешних угроз начинает изобретать их, чтобы оправдать свое существование, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
ОН напомнил, что 5-я статья Вашингтонского договора о коллективной защите была задействована только один раз как реакция на теракты 11 сентября 2001 года в США. Он отметил, что это было "скорее, символически" и для атаки, а не обороны, поскольку тогда не было системной угрозы ни США, ни альянсу.
"И вот в условиях отсутствия внешних угроз НАТО начинает их изобретать, чтобы оправдать свое существование. А первой в этом ряду все настойчивее называется "российская угроза", - сказал Косачев aif.ru.
Вице-спикер Совфеда подчеркнул, что "российская угроза" зафиксирована и в итоговом документе, который приняли в Анкаре на саммите НАТО.
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