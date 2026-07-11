НАТО начинает изобретать угрозы, заявил Косачев

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО в условиях отсутствия внешних угроз начинает изобретать их, чтобы оправдать свое существование, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Вице-спикер Совфеда подчеркнул, что "российская угроза" зафиксирована и в итоговом документе, который приняли в Анкаре на саммите НАТО.