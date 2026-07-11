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На Москву и Петербург обрушились дожди с сильным ветром - РИА Новости, 11.07.2026
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18:34 11.07.2026 (обновлено: 20:40 11.07.2026)
На Москву и Петербург обрушились дожди с сильным ветром

В Москве до конца субботы сохранятся сильный ливень, гроза и град

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Дождь в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве до конца субботы сохранятся сильный ливень, гроза, град и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.
  • Жителей столицы призвали быть осторожными.
  • Непогода обрушилась и на Санкт-Петербург, в некоторых районах выпала четверть месячной нормы осадков.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сильный ветер и ливень с грозой сохранятся в Москве до конца субботы, предупредил столичный комплекс городского хозяйства.
«
"По экстренному предупреждению метеорологов, погода продолжает ухудшаться. До конца суток 11 июля сохранятся сильный ливень, гроза, град, сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду", — говорится в публикации на платформе "Макс".
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок

Гроза и ливень в Москве, 11 июня 2026

Гроза и ливень в Москве 11 июня 2026 года

Гроза и ливень в Москве, 11 июня 2026

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
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© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Девушки во время дождя в парке "Музеон" в Москве

Дождь в Москве

Девушки во время дождя в парке "Музеон" в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 2

Гроза и ливень в Москве, 11 июня 2026

© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
1 из 2

Девушки во время дождя в парке "Музеон" в Москве

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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2 из 2
Горожан призвали не находиться на улице в непогоду.
«

"Если это невозможно, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении личным транспортом — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", — отмечается в сообщении.

Башни московского Кремля - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Синоптик рассказал, когда распогодится в Москве
Вчера, 18:16
Сегодня мощный ливень накрыл Москву. В Нижегородском районе столицы прошел град. Местами попадали деревья, некоторые конструкции получили повреждения.
С непогодой столкнулся и Санкт-Петербург. Там тоже прошли сильные дожди с грозой. В восьми районах за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков.
© Кадр видео из соцсетейПоследствия сильного ветра и дождя в Санкт-Петрбурге
Последствия сильного ветра и дождя в Санкт-Петрбурге
Последствия сильного ветра и дождя в Санкт-Петрбурге
© Кадр видео из соцсетей
1 из 3
© Фото : соцсетиПоследствия сильного ветра и дождя в Санкт-Петрбурге
Последствия сильного ветра и дождя в Санкт-Петрбурге
Последствия сильного ветра и дождя в Санкт-Петрбурге
© Фото : соцсети
2 из 3
© Фото : соцсетиПоследствия сильного ветра и дождя в Санкт-Петрбурге
Последствия сильного ветра и дождя в Санкт-Петрбурге
Последствия сильного ветра и дождя в Санкт-Петрбурге
© Фото : соцсети
3 из 3
Последствия сильного ветра и дождя в Санкт-Петрбурге
© Кадр видео из соцсетей
1 из 3
Последствия сильного ветра и дождя в Санкт-Петрбурге
© Фото : соцсети
2 из 3
Последствия сильного ветра и дождя в Санкт-Петрбурге
© Фото : соцсети
3 из 3
 
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