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Санду выдвинула на пост премьера Молдавии банкира, проживающего на Украине - РИА Новости, 11.07.2026
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11:41 11.07.2026 (обновлено: 14:22 11.07.2026)
Санду выдвинула на пост премьера Молдавии банкира, проживающего на Украине

Санду выдвинула кандидатом на пост премьера живущего на Украине банкира Тофана

© REUTERS / Vladislav CuliomzaВасилий Тофан
Василий Тофан - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© REUTERS / Vladislav Culiomza
Василий Тофан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Молдавии выдвинула кандидатом на пост премьера банкира Василия Тофана, проживающего на Украине.
  • Для утверждения в должности необходимо получить поддержку минимум 51 депутата из 101.
  • У правящей партии в парламенте есть 63 мандата.
КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Новым премьер-министром Молдавии может стать банкир и предприниматель Василий Тофан, проживающий на Украине.
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"После консультации с партией "Действие и солидарность" (ПДС) я подписала указ о выдвижении кандидатом в премьеры Василия Тофана", — заявила президент Майя Санду на брифинге.
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По ее словам, новое правительство должно будет сосредоточиться на развитии экономики, привлечении инвестиций, а также продолжить и ускорить "очистку" системы юстиции от коррупции.
Согласно законодательству, кандидат в премьеры должен в течение 15 дней представить парламенту свою команду и программу. Его утвердят в должности, если он получит поддержку минимум 51 депутата из 101. У правящей партии в парламенте есть 63 мандата.
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Василий Тофан — старший партнер инвестиционного фонда Horizon Capital, чей головной офис находится в Киеве. Соучредителем компании была Наталия Яресько, которая в 2014 году заняла кресло министра финансов Украины.

Horizon Capital, USAID и переворот на Украине

Horizon Capital появилась вскоре после "оранжевой революции" 2004 года на основе другого инвестиционного фонда — Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), созданного Агентством США по международному развитию (USAID).
В западных СМИ появлялась информация, что WNISEF, которую к тому моменту уже долгое время возглавляла Яресько, направляла американские инвестиции в "продемократические" движения в Молдавии и Белоруссии и отмывала американские средства, выделенные на государственный переворот на Украине, в результате которого был свергнут президент Виктор Янукович.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНыне экс-премьер Украины Арсений Яценюк и экс-министр финансов Наталья Яресько. 13 ноября 2015
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк и министр финансов Украины Наталья Яресько. 13 ноября 2015 - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Ныне экс-премьер Украины Арсений Яценюк и экс-министр финансов Наталья Яресько. 13 ноября 2015

Что Тофан говорил о России

Молдавско-украинский банкир за последние годы сделал несколько не самых лестных заявлений о ней.
Так, в комментариях местным СМИ он пытался обвинить Москву в стремлении вмешаться в дела Кишинева, хотя российская сторона всегда отвергала подобные утверждения.
Кроме того, он заявлял, что Молдавии нужны средства, которые есть у ЕС, но, которых, по его словам, нет у России.
В одной из публикаций Тофан лично благодарил ВСУ за "их отвагу и жертву". А компания Horizon Capital в 2023 году опубликовала открытое обращение, в котором выражала поддержку киевскому режиму и в конце использовала нацистский лозунг.
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Причина ухода в отставку предыдущего премьера

Пост главы правительства Молдавии стал вакантным после отставки Александра Мунтяну 3 июля. Это произошло на фоне крупного скандала с участием родственницы Санду. По информации издания RISE, ее двоюродная сестра — пресс-секретарь в MoldATSA Анастасия Табурчану — получала 6,8 тысячи долларов в месяц, даже не появляясь на рабочем месте.
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Как рассказал председатель Национальной молдавской партии Драгош Галура, другая кузина президента, Татьяна Батина, незаконно возглавила секретариат спикера парламента Игоря Гросу — лидера правящей партии "Действие и солидарность". Ее трудоустроили без конкурса вопреки действующим нормам.
Журналист Георге Гонца связал отставку премьера с отказом соблюдать установленные "порядки". По его информации, Санду передала главе правительства список представителей правящей партии, которых, несмотря на подозрения в коррупции, нельзя было привлекать к ответственности, но Мунтяну отказался продолжать работу на таких условиях.
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