Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Молдавии выдвинула кандидатом на пост премьера банкира Василия Тофана, проживающего на Украине.

Для утверждения в должности необходимо получить поддержку минимум 51 депутата из 101.

У правящей партии в парламенте есть 63 мандата.

КИШИНЕВ, 11 июл — РИА Новости. Новым премьер-министром Молдавии может стать банкир и предприниматель Василий Тофан, проживающий на Украине.

« "После консультации с партией "Действие и солидарность" (ПДС) я подписала указ о выдвижении кандидатом в премьеры Василия Тофана", — заявила президент Майя Санду на брифинге.

По ее словам, новое правительство должно будет сосредоточиться на развитии экономики, привлечении инвестиций, а также продолжить и ускорить "очистку" системы юстиции от коррупции.

Согласно законодательству, кандидат в премьеры должен в течение 15 дней представить парламенту свою команду и программу. Его утвердят в должности, если он получит поддержку минимум 51 депутата из 101. У правящей партии в парламенте есть 63 мандата.

Василий Тофан — старший партнер инвестиционного фонда Horizon Capital, чей головной офис находится в Киеве. Соучредителем компании была Наталия Яресько, которая в 2014 году заняла кресло министра финансов Украины.

Horizon Capital, USAID и переворот на Украине

Horizon Capital появилась вскоре после "оранжевой революции" 2004 года на основе другого инвестиционного фонда — Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), созданного Агентством США по международному развитию (USAID).

В западных СМИ появлялась информация, что WNISEF, которую к тому моменту уже долгое время возглавляла Яресько, направляла американские инвестиции в "продемократические" движения в Молдавии и Белоруссии и отмывала американские средства, выделенные на государственный переворот на Украине, в результате которого был свергнут президент Виктор Янукович.

Что Тофан говорил о России

Молдавско-украинский банкир за последние годы сделал несколько не самых лестных заявлений о ней.

Так, в комментариях местным СМИ он пытался обвинить Москву в стремлении вмешаться в дела Кишинева, хотя российская сторона всегда отвергала подобные утверждения.

Кроме того, он заявлял, что Молдавии нужны средства, которые есть у ЕС, но, которых, по его словам, нет у России.

В одной из публикаций Тофан лично благодарил ВСУ за "их отвагу и жертву". А компания Horizon Capital в 2023 году опубликовала открытое обращение, в котором выражала поддержку киевскому режиму и в конце использовала нацистский лозунг.

Причина ухода в отставку предыдущего премьера

Пост главы правительства Молдавии стал вакантным после отставки Александра Мунтяну 3 июля. Это произошло на фоне крупного скандала с участием родственницы Санду. По информации издания RISE, ее двоюродная сестра — пресс-секретарь в MoldATSA Анастасия Табурчану — получала 6,8 тысячи долларов в месяц, даже не появляясь на рабочем месте.

Как рассказал председатель Национальной молдавской партии Драгош Галура, другая кузина президента, Татьяна Батина, незаконно возглавила секретариат спикера парламента Игоря Гросу — лидера правящей партии "Действие и солидарность". Ее трудоустроили без конкурса вопреки действующим нормам.