Санду заявила, что не знала о коррупционном скандале с двоюродной сестрой

Краткий пересказ от РИА ИИ Двоюродная сестра президента Молдавии Майи Санду, работая пресс-секретарем в авиационном госпредприятии MoldATSA, получала зарплату, не появляясь на рабочем месте.

Глава предприятия MoldATSA Дмитрий Врангели исказил информацию в своем резюме. Оба фигуранта были уволены.

Президент Санду предлагает пересмотреть порядок назначения людей на ключевые должности и проверять рекомендации чиновников от бывших работодателей.

КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду неловко оправдывается, что не знала о коррупционном скандале со своей двоюродной сестрой в авиационном госпредприятии.

Ранее молдавское издание RISE провело расследование и установило, что двоюродная сестра президента Санду , работая пресс-секретарем в авиационном госпредприятии MoldATSA, получала в месяц 6,8 тысячи долларов, даже не появляясь на рабочем месте. Также было установлено, что глава этого предприятия Дмитрий Врангели исказил информацию в своем резюме. Оба фигуранта были уволены.

"Я понимаю давление людей, я тоже обижена, возможно, больше других людей, - референции, незаслуженные льготы, растрата государственных средств недопустимы. Тот факт, что человек из моего окружения совершил подобные действия, усугубляет ситуацию и вынуждает меня действовать еще более решительно. Я ничего не знала, но это не оправдание", - заявила Санду.

По словам Санду, нужно исправить систематическую ошибку и пересмотреть порядок назначения людей на ключевые должности с учетом мнений спецслужб и Национального агентства по контролю за соблюдением трудового законодательства. Также президент предлагает проверять рекомендации чиновников от бывших работодателей. Она отметила, что показатели эффективности должны публиковаться для каждого государственного предприятия раз в полгода.