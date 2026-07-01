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Санду заявила, что не знала о коррупционном скандале с двоюродной сестрой - РИА Новости, 01.07.2026
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11:36 01.07.2026

Санду заявила, что не знала о коррупционном скандале с двоюродной сестрой

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Двоюродная сестра президента Молдавии Майи Санду, работая пресс-секретарем в авиационном госпредприятии MoldATSA, получала зарплату, не появляясь на рабочем месте.
  • Глава предприятия MoldATSA Дмитрий Врангели исказил информацию в своем резюме. Оба фигуранта были уволены.
  • Президент Санду предлагает пересмотреть порядок назначения людей на ключевые должности и проверять рекомендации чиновников от бывших работодателей.
КИШИНЕВ, 1 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду неловко оправдывается, что не знала о коррупционном скандале со своей двоюродной сестрой в авиационном госпредприятии.
Ранее молдавское издание RISE провело расследование и установило, что двоюродная сестра президента Санду, работая пресс-секретарем в авиационном госпредприятии MoldATSA, получала в месяц 6,8 тысячи долларов, даже не появляясь на рабочем месте. Также было установлено, что глава этого предприятия Дмитрий Врангели исказил информацию в своем резюме. Оба фигуранта были уволены.
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"Я понимаю давление людей, я тоже обижена, возможно, больше других людей, - референции, незаслуженные льготы, растрата государственных средств недопустимы. Тот факт, что человек из моего окружения совершил подобные действия, усугубляет ситуацию и вынуждает меня действовать еще более решительно. Я ничего не знала, но это не оправдание", - заявила Санду.
По словам Санду, нужно исправить систематическую ошибку и пересмотреть порядок назначения людей на ключевые должности с учетом мнений спецслужб и Национального агентства по контролю за соблюдением трудового законодательства. Также президент предлагает проверять рекомендации чиновников от бывших работодателей. Она отметила, что показатели эффективности должны публиковаться для каждого государственного предприятия раз в полгода.
Подводя итоги, Санду рассказала, что ее кузина была исключена из рядов партии "Действие и солидарность". При этом, по данным молдавских СМИ, у Санду всего 24 двоюродных брата и сестры. Сама президента отказывается рассказывать, сколько из них работают на государственных должностях.
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