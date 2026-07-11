Краткий пересказ от РИА ИИ
- Высокоточное оружие российских Вооруженных сил способно преодолевать любые средства противовоздушной и противоракетной обороны, предоставленные Украине Западом, заявили в Минобороны.
- Зеленский стянул практически все имеющиеся иностранные комплексы ПРО к Киеву.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российское оружие гарантированно преодолевает западные средства ПВО, предоставленные Украине, заявили в Минобороны.
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"Анализ результатов применения <...> высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима, подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные Зеленскому западными спонсорами", — говорится в публикации.
Отмечается, что речь идет об ударах оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования в том числе и по объектам в якобы наиболее защищенном Киеве, куда Владимир Зеленский стянул практически все западные комплексы ПРО. Также продуктивно поражаются суда, доставляющие военную технику ВСУ.
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"Успешные удары сегодня по двум объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и морской портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области подтвердили возможности Вооруженных сил России гарантированно поражать любые цели на всей территории Украины", — подчеркнули в ведомстве.
Как писало украинское издание "Страна.ua", силы ПВО не сумели перехватить ни одной баллистической ракеты "Искандер-М" в небе над Киевом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18