Рейтинг@Mail.ru
Минобороны: Зеленский стянул в Киев почти все западные комплексы ПРО - РИА Новости, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 11.07.2026 (обновлено: 15:53 11.07.2026)
Минобороны: Зеленский стянул в Киев почти все западные комплексы ПРО

МО: Зеленский стянул в Киев почти все имеющиеся западные комплексы ПРО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве, столице Украины
Работа ПВО в Киеве, столице Украины - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве, столице Украины
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский стянул в Киев практически все имеющиеся западные комплексы противоракетной обороны.
  • Минобороны России отметило высокую эффективность применения оружия, способного преодолевать средства ПВО и ПРО, предоставленные Украине союзниками.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский стянул в Киев практически все имеющиеся у Украины западные комплексы противоракетной обороны, сообщило Минобороны России.
«
"Анализ результатов применения <...> высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима, подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные Зеленскому западными спонсорами", — говорится в публикации.
Взрыв в Вишневом в Киевской области - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
В Раде внезапно высказались после сегодняшнего удара ВС России
Вчера, 10:19
Отмечается, что речь идет об оружии большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Также продуктивно поражаются суда, доставляющие военную технику ВСУ.
«
"Успешные удары сегодня по двум объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и морской портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области подтвердили возможности Вооруженных сил России гарантированно поражать любые цели на всей территории Украины", — подчеркнули в ведомстве.
Как писало украинское издание "Страна.ua", силы ПВО не сумели перехватить ни одной баллистической ракеты "Искандер-М" в небе над Киевом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала