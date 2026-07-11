МЧС предупредило о грозе в воскресенье в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге 12 июля прогнозируется гроза, предупреждает городское управление МЧС.
- В некоторых районах Санкт-Петербурга, включая Приморский, Калининский, Колпинский и Московский, во второй половине дня субботы за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля – РИА Новости. Грозы ожидаются в воскресенье в Санкт-Петербурге, где они идут и в настоящее время, сообщило городское управление МЧС РФ.
"Гроза прогнозируется в Санкт-Петербурге 12 июля. Будьте внимательны и осторожны", – говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
В настоящее время, в частности, гроза бушует в Московском районе на юге Санкт-Петербурга неподалеку от аэропорта "Пулково", который предупредил о возможной корректировке расписания авиарейсов на фоне непогоды.
По данным "Водоканала Санкт-Петербурга", в городе в субботу наблюдаются локальные ливни, местами с грозами. В некоторых районах Петербурга, включая Приморский, Калининский, Колпинский и Московский, во второй половине дня за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков.