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МЧС предупредило о грозе в воскресенье в Петербурге - РИА Новости, 11.07.2026
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23:05 11.07.2026
МЧС предупредило о грозе в воскресенье в Петербурге

МЧС: в Петербурге в воскресенье ожидается гроза

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Троицкий мост в Санкт-Петербурге
Вид на Троицкий мост в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Троицкий мост в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге 12 июля прогнозируется гроза, предупреждает городское управление МЧС.
  • В некоторых районах Санкт-Петербурга, включая Приморский, Калининский, Колпинский и Московский, во второй половине дня субботы за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля – РИА Новости. Грозы ожидаются в воскресенье в Санкт-Петербурге, где они идут и в настоящее время, сообщило городское управление МЧС РФ.
"Гроза прогнозируется в Санкт-Петербурге 12 июля. Будьте внимательны и осторожны", – говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
В настоящее время, в частности, гроза бушует в Московском районе на юге Санкт-Петербурга неподалеку от аэропорта "Пулково", который предупредил о возможной корректировке расписания авиарейсов на фоне непогоды.
По данным "Водоканала Санкт-Петербурга", в городе в субботу наблюдаются локальные ливни, местами с грозами. В некоторых районах Петербурга, включая Приморский, Калининский, Колпинский и Московский, во второй половине дня за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков.
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