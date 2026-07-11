МЧС предупредило о грозе в воскресенье в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля – РИА Новости. Грозы ожидаются в воскресенье в Санкт-Петербурге, где они идут и в настоящее время, сообщило городское управление МЧС РФ.

По данным "Водоканала Санкт-Петербурга", в городе в субботу наблюдаются локальные ливни, местами с грозами. В некоторых районах Петербурга, включая Приморский, Калининский, Колпинский и Московский, во второй половине дня за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков.