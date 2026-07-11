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Матч "Шанхай Шэньхуа" Слуцкого перенесли из-за угрозы тайфуна в Китае - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
15:31 11.07.2026
Матч "Шанхай Шэньхуа" Слуцкого перенесли из-за угрозы тайфуна в Китае

Матч "Шанхай Шэньхуа" — "Бэйцзин Гоань" перенесли из-за угрозы тайфуна в Китае

© Фотография из соцсетейФутболисты "Шанхай Шэньхуа"
Футболисты Шанхай Шэньхуа - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фотография из соцсетей
Футболисты "Шанхай Шэньхуа". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матч 18-го тура чемпионата Китая по футболу между "Шанхай Шэньхуа" и пекинским "Бэйцзин Гоань" перенесли из-за угрозы тайфуна в Шанхае.
  • Новая дата матча будет определена позднее, а деньги за купленные билеты будут возвращены покупателям.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Матч 18-го тура чемпионата Китая по футболу между "Шанхай Шэньхуа" и пекинским "Бэйцзин Гоань" перенесен из-за угрозы тайфуна в Шанхае, сообщается в аккаунте команды в соцсети Weibo.
Встреча должна была пройти в субботу и начаться в 14:45 мск. Из-за приближения тайфуна в городе прогнозируются сильный ветер и проливные дожди, в связи с чем был объявлен желтый уровень опасности и все спортивные мероприятия на открытом воздухе были перенесены.
Новая дата матча будет определена позднее, а деньги за купленные билеты будут возвращены покупателям.
"Шанхай", который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Китая.
Футболисты Шанхай Шэньхуа - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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