Матч "Шанхай Шэньхуа" Слуцкого перенесли из-за угрозы тайфуна в Китае

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Матч 18-го тура чемпионата Китая по футболу между "Шанхай Шэньхуа" и пекинским "Бэйцзин Гоань" перенесен из-за угрозы тайфуна в Шанхае, сообщается в аккаунте команды в соцсети Weibo.

Встреча должна была пройти в субботу и начаться в 14:45 мск. Из-за приближения тайфуна в городе прогнозируются сильный ветер и проливные дожди, в связи с чем был объявлен желтый уровень опасности и все спортивные мероприятия на открытом воздухе были перенесены.