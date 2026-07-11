Бизнесмен из ОАЭ подарил автомобили сборной Египта за выступление на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Крупный эмиратский бизнесмен Халаф аль-Хабтур подарил по автомобилю Mitsubishi всем представителям сборной Египта по футболу за успешное выступление на Чемпионате мира — 2026.

Инициатива распространяется на всех членов делегации, включая игроков, технический, административный и медицинский персонал.

ДУБАЙ, 11 июл - РИА Новости. Крупный эмиратский бизнесмен Халаф аль-Хабтур подарил по автомобилю Mitsubishi всем представителям сборной Египта по футболу, включая игроков и технический персонал, за успешное выступление на Чемпионате мира–2026.

"Группа компаний Al Habtoor связалась с футбольной ассоциацией Египта и договорилась подарить автомобиль Mitsubishi каждому члену делегации египетской сборной", - говорится в заявлении на страничке эмиратского бизнесмена в соцсети Х

Согласно заявлению, этот жест является выражением признательности за достойное выступление команды на чемпионате мира, "которое порадовало миллионы, прославило имя Египта и принесло радость всем арабам".

Инициатива распространяется на всех членов делегации, включая игроков, технический, административный и медицинский персонал, подчеркивается в заявлении Al Habtoor Group.