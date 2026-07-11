Бизнесмен из ОАЭ подарил автомобили сборной Египта за выступление на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Крупный эмиратский бизнесмен Халаф аль-Хабтур подарил по автомобилю Mitsubishi всем представителям сборной Египта по футболу за успешное выступление на Чемпионате мира — 2026.
- Инициатива распространяется на всех членов делегации, включая игроков, технический, административный и медицинский персонал.
ДУБАЙ, 11 июл - РИА Новости. Крупный эмиратский бизнесмен Халаф аль-Хабтур подарил по автомобилю Mitsubishi всем представителям сборной Египта по футболу, включая игроков и технический персонал, за успешное выступление на Чемпионате мира–2026.
Согласно заявлению, этот жест является выражением признательности за достойное выступление команды на чемпионате мира, "которое порадовало миллионы, прославило имя Египта и принесло радость всем арабам".
Инициатива распространяется на всех членов делегации, включая игроков, технический, административный и медицинский персонал, подчеркивается в заявлении Al Habtoor Group.
Сборная Египта покинула чемпионат мира после поражения в четвертьфинале от действующих чемпионов сборной Аргентины. Встреча прошла в Атланте и завершилась победой аргентинцев со счетом 3:2. До 79-й минуты египтяне вели 2:0. На 58-й минуте главный арбитр Франсуа Летексье после вмешательства VAR отменил гол Зико, зафиксировав нарушение правил со стороны Марвана Аттии в начале результативной атаки. В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил член тренерского штаба сборной Египта Саафан Эль-Сагир.