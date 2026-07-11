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Косачев высказался о натовских ракетах - РИА Новости, 11.07.2026
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01:00 11.07.2026 (обновлено: 01:07 11.07.2026)
Косачев высказался о натовских ракетах

Косачев: летящие по наводке НАТО ракеты — агрессия, а не самооборона

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев заявил, что натовские ракеты, летящие по наводке альянса и под его руководством, — это агрессия, а не самооборона.
  • Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Анкаре приняли одно из самых коротких совместных заявлений в истории альянса.
  • В заявлении страны НАТО выразили намерение развивать свои возможности для нанесения глубоких высокоточных ударов и другие военные технологии.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев заявил, что натовские ракеты, летящие по наводке альянса и под его руководством, - это агрессия, а не самооборона.
Сенатор в этой связи отметил, что действия России не создавали и не создают угроз безопасности НАТО, вследствие чего альянсу нет необходимости вмешиваться в "локальный конфликт" на Украине.
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"Поэтому реальность такова: натовские ракеты, летящие по натовской наводке и под натовским руководством, - это агрессия, а не самооборона", - сказал Косачев aif.ru.
Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Анкаре приняли одно из самых коротких совместных заявлений в истории альянса. Документ состоит всего из пяти тематических разделов и благодарности Турции за гостеприимство и посвящен главным образом военным расходам, развитию оборонной промышленности и общим заявлениям о дальнейшей поддержке Украины.
Они также заявили о намерении развивать свои возможности для нанесения глубоких высокоточных ударов, а также интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, беспилотные системы, искусственный интеллект и разведывательные возможности.
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