Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев заявил, что натовские ракеты, летящие по наводке альянса и под его руководством, — это агрессия, а не самооборона.

Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Анкаре приняли одно из самых коротких совместных заявлений в истории альянса.

В заявлении страны НАТО выразили намерение развивать свои возможности для нанесения глубоких высокоточных ударов и другие военные технологии.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев заявил, что натовские ракеты, летящие по наводке альянса и под его руководством, - это агрессия, а не самооборона.

Сенатор в этой связи отметил, что действия России не создавали и не создают угроз безопасности НАТО , вследствие чего альянсу нет необходимости вмешиваться в "локальный конфликт" на Украине.

"Поэтому реальность такова: натовские ракеты, летящие по натовской наводке и под натовским руководством, - это агрессия, а не самооборона", - сказал Косачев aif.ru

Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Анкаре приняли одно из самых коротких совместных заявлений в истории альянса. Документ состоит всего из пяти тематических разделов и благодарности Турции за гостеприимство и посвящен главным образом военным расходам, развитию оборонной промышленности и общим заявлениям о дальнейшей поддержке Украины.