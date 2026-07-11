Косачев высказался о натовских ракетах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев заявил, что натовские ракеты, летящие по наводке альянса и под его руководством, — это агрессия, а не самооборона.
- Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Анкаре приняли одно из самых коротких совместных заявлений в истории альянса.
- В заявлении страны НАТО выразили намерение развивать свои возможности для нанесения глубоких высокоточных ударов и другие военные технологии.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев заявил, что натовские ракеты, летящие по наводке альянса и под его руководством, - это агрессия, а не самооборона.
"Поэтому реальность такова: натовские ракеты, летящие по натовской наводке и под натовским руководством, - это агрессия, а не самооборона", - сказал Косачев aif.ru.
Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Анкаре приняли одно из самых коротких совместных заявлений в истории альянса. Документ состоит всего из пяти тематических разделов и благодарности Турции за гостеприимство и посвящен главным образом военным расходам, развитию оборонной промышленности и общим заявлениям о дальнейшей поддержке Украины.
Они также заявили о намерении развивать свои возможности для нанесения глубоких высокоточных ударов, а также интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону, беспилотные системы, искусственный интеллект и разведывательные возможности.