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Позиции России на фронте улучшаются, заявил Косачев - РИА Новости, 11.07.2026
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00:58 11.07.2026
Позиции России на фронте улучшаются, заявил Косачев

Косачев назвал поддержку, оказываемую Киеву странами НАТО, абсолютно аморальной

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Константин Косачев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что позиции России в украинском конфликте улучшаются.
  • Россия считает, что поставки вооружений Украине со стороны стран НАТО мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают эти страны в него.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Позиции России в украинском конфликте улучшаются, несмотря на масштабную и абсолютно аморальную поддержку, оказываемую Киеву странами НАТО, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Совершенно точно ситуация меняется не в пользу Украины, а в пользу России — при всей той масштабной и абсолютно аморальной поддержке Украины, которую ей оказывают страны НАТО", - сказал Косачев в интервью aif.ru.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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