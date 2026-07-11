Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что позиции России в украинском конфликте улучшаются.
- Россия считает, что поставки вооружений Украине со стороны стран НАТО мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают эти страны в него.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Позиции России в украинском конфликте улучшаются, несмотря на масштабную и абсолютно аморальную поддержку, оказываемую Киеву странами НАТО, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Запад кинул Украину, считает Косачев
24 ноября 2025, 12:08