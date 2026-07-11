Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что ответственность за продолжение украинского конфликта ложится на европейских союзников Киева.

Он напомнил, что СВО могла бы завершиться еще весной 2022 года переговорным путем.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вся ответственность за продолжение украинского конфликта ложится на европейских союзников Киева, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Вся ответственность за продолжение этого конфликта, конечно же, ложится на европейских союзников Украины . Я напомню, что СВО могла бы завершиться еще весной 2022 года переговорным путем. Но не завершилась. Потому что тогда страны альянса де-факто объявили России войну. Они стали активно в этой войне участвовать, снабжая Украину и разведданными, и боеприпасами, и наемниками, и прочими ресурсами", - сказал Косачев в интервью aif.ru

Страны НАТО приняли по итогам саммита в Анкаре 7-8 июля декларацию с обязательством предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году. Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее заявлял, что именно Германия намерена внести самый большой индивидуальный взнос среди стран НАТО на поддержку Киева.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине, а также занимает лидирующие позиции в милитаризации.