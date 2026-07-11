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Блажиевский и Тертышный стали игроками московского "Динамо" - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Хоккей
 
12:49 11.07.2026
Блажиевский и Тертышный стали игроками московского "Динамо"

«Динамо» объявило о переходе Блажиевского и Тертышного

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАртём Блажиевский
Артём Блажиевский - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Артём Блажиевский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артем Блажиевский и Никита Тертышный стали игроками московского "Динамо".
  • Контракт с Артемом Блажиевским рассчитан на два года, а с Никитой Тертышным — на один год.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Защитник Артем Блажиевский и нападающий Никита Тертышный стали игроками московского "Динамо", сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с 32-летним Блажиевским рассчитан на два года. В сезоне-2025/26 защитник сыграл 78 матчей и набрал 18 очков (5 голов + 13 передач) за омский "Авангард". Всего в КХЛ на его счету 680 игр и 142 балла (42+100).
С 28-летним Тертышным был подписан однолетний контракт. В минувшем сезоне игрок выступал за владивостокский "Адмирал", за 55 матчей нападающий записал в свой актив 22 очка (9+13). В активе спортсмена 293 встречи и 128 баллов (59+69).
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ХоккейСпортНикита ТертышныйАртем БлажиевскийАвангардАдмиралКХЛ 2025-2026ХК Динамо (Москва)
 
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