Блажиевский и Тертышный стали игроками московского "Динамо"

С 28-летним Тертышным был подписан однолетний контракт. В минувшем сезоне игрок выступал за владивостокский "Адмирал", за 55 матчей нападающий записал в свой актив 22 очка (9+13). В активе спортсмена 293 встречи и 128 баллов (59+69).