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Российская хоккеистка подписала контракт с канадским клубом из PWHL - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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11:03 11.07.2026 (обновлено: 14:57 11.07.2026)
Российская хоккеистка подписала контракт с канадским клубом из PWHL

Хоккеистка Шохина подписала контракт с "Гамильтоном" из PWHL

© пресс-служба ЖХК "Торнадо"Анна Шохина в матче ЖХЛ
Анна Шохина в матче ЖХЛ - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© пресс-служба ЖХК "Торнадо"
Анна Шохина в матче ЖХЛ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Шохина подписала контракт с канадским клубом «Гамильтон» на один год.
  • Шохиной 29 лет, и она была выбрана «Оттавой Чардж» на драфте PWHL 2025 года во втором раунде под общим 13-м номером.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российская нападающая Анна Шохина подписала контракт с канадским "Гамильтоном", сообщается на официальном сайте клуба Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).
Шохина подписала соглашение сроком на один год.
Шохиной 29 лет, она была выбрана "Оттавой Чардж" на драфте PWHL 2025 года во втором раунде под общим 13-м номером. Россиянка провела 28 матчей в регулярном чемпионате сезона-2025/26, по ходу которого она перешла в "Ванкувер Голденайс", и набрала 5 (2+3) очков.
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