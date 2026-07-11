Российская хоккеистка подписала контракт с канадским клубом из PWHL

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анна Шохина подписала контракт с канадским клубом «Гамильтон» на один год.
- Шохиной 29 лет, и она была выбрана «Оттавой Чардж» на драфте PWHL 2025 года во втором раунде под общим 13-м номером.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российская нападающая Анна Шохина подписала контракт с канадским "Гамильтоном", сообщается на официальном сайте клуба Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL).
Шохина подписала соглашение сроком на один год.
Шохиной 29 лет, она была выбрана "Оттавой Чардж" на драфте PWHL 2025 года во втором раунде под общим 13-м номером. Россиянка провела 28 матчей в регулярном чемпионате сезона-2025/26, по ходу которого она перешла в "Ванкувер Голденайс", и набрала 5 (2+3) очков.
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