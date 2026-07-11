Сеченовские студенты создали ИИ-помощника для спортсменов-любителей

Краткий пересказ от РИА ИИ Студенты Сеченовского университета создали ИИ-помощника «Ника» для спортсменов-любителей, в том числе бегунов.

«Ника» — это собеседник, который мотивирует человека не бросать тренировку и поддерживает на протяжении всего занятия спортом.

Сейчас продуктом пользуются больше 250 спортсменов, и приложение планируют дорабатывать, создавая аналоги для разных платформ.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Студенты Сеченовского университета создали ИИ-помощника "Ника" для спортсменов-любителей, в том числе бегунов, разработка мотивирует человека не бросать тренировку и поддерживает его на протяжении всего занятия спортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"Студенты Сеченовского университета и выпускники совместного кампуса Сеченовского университета и "Школы 21" разработали проект для спортсменов-любителей. "Ника" не составляет программы тренировок – это собеседник, который мотивирует бегунов, чтобы они не бросили занятия", - сообщили в вузе.

Там уточнили, что авторами проекта стали третьекурсник "Материаловедения и технологии материалов" Передовой инженерной школы Сеченовского университета Али Бнаят, студент второго курса направления "Педиатрия" Клинического института детского здоровья имени Н.Ф. Филатова Дмитрий Серебряков и студентка пятого курса "Лечебного дела" Института клинической медицины Анастасия Карпенко.

"Созданная студентами система построена на большой языковой модели. Сначала приложение знакомится с пользователем, узнает о его привычках, мотивации, после чего начинает диалог. Общаясь в чате, система помогает пользователю найти в себе моральные силы, чтобы выйти на пробежку, и остается на связи во время тренировки", - пояснили в вузе.

В пресс-службе добавили, что в приложении также есть раздел аналитики и журнал, которые помогают систематизировать тренировки и достичь своих целей.