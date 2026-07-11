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Сеченовские студенты создали ИИ-помощника для спортсменов-любителей - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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05:27 11.07.2026
Сеченовские студенты создали ИИ-помощника для спортсменов-любителей

В России разработали ИИ-помощника, который мотивирует заниматься спортом

© Фото : www.nr2.ruТренировка
Тренировка - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : www.nr2.ru
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Студенты Сеченовского университета создали ИИ-помощника «Ника» для спортсменов-любителей, в том числе бегунов.
  • «Ника» — это собеседник, который мотивирует человека не бросать тренировку и поддерживает на протяжении всего занятия спортом.
  • Сейчас продуктом пользуются больше 250 спортсменов, и приложение планируют дорабатывать, создавая аналоги для разных платформ.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Студенты Сеченовского университета создали ИИ-помощника "Ника" для спортсменов-любителей, в том числе бегунов, разработка мотивирует человека не бросать тренировку и поддерживает его на протяжении всего занятия спортом, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"Студенты Сеченовского университета и выпускники совместного кампуса Сеченовского университета и "Школы 21" разработали проект для спортсменов-любителей. "Ника" не составляет программы тренировок – это собеседник, который мотивирует бегунов, чтобы они не бросили занятия", - сообщили в вузе.
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Там уточнили, что авторами проекта стали третьекурсник "Материаловедения и технологии материалов" Передовой инженерной школы Сеченовского университета Али Бнаят, студент второго курса направления "Педиатрия" Клинического института детского здоровья имени Н.Ф. Филатова Дмитрий Серебряков и студентка пятого курса "Лечебного дела" Института клинической медицины Анастасия Карпенко.
"Созданная студентами система построена на большой языковой модели. Сначала приложение знакомится с пользователем, узнает о его привычках, мотивации, после чего начинает диалог. Общаясь в чате, система помогает пользователю найти в себе моральные силы, чтобы выйти на пробежку, и остается на связи во время тренировки", - пояснили в вузе.
В пресс-службе добавили, что в приложении также есть раздел аналитики и журнал, которые помогают систематизировать тренировки и достичь своих целей.
"Сейчас продуктом пользуются больше 250 спортсменов. Приложение планируют дорабатывать, в том числе создавая аналоги для разных платформ", - заключили в вузе.
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