ВС России уничтожили склады ГСМ в Днепропетровской и Запорожской областях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские "Герани" уничтожили склады горюче-смазочных материалов в Днепропетровской и Запорожской областях.
- Удары были нанесены по складам в Губинихе Днепропетровской области и на территории масложиркомбината в Запорожье Запорожской области.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские "Герани" уничтожили используемые для снабжения ВСУ склады ГСМ в Днепропетровской и Запорожской областях, сообщили в Минобороны РФ.
Российское военное ведомство опубликовало кадры уничтожения расчетами БПЛА "Герань" используемых в интересах ВСУ складов горюче-смазочных материалов в Губинихе Днепропетровской области и на территории масложиркомбината в Запорожье Запорожской области. В результате удара ВС РФ зафиксировано разрушение объектов хранилищ и объемное возгорание.
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22 июня 2022, 17:18