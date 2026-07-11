Футболисты сборной Испании стали чемпионами Европы среди игроков до 19 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисты сборной Испании победили сборную Германии и стали победителями мужского чемпионата Европы среди игроков до 19 лет.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Футболисты сборной Испании стали победителями чемпионата Европы среди игроков до 19 лет, который проходил в Уэльсе.
В финале, который прошел в городе Рексем, испанцы победили сверстников из Германии со счетом 2:0. Мячи забили Уго Лопес (44-я минута) и Марио Ривас (48).
Днем ранее в финале женского чемпионата Европы среди игроков до 19 лет в Сараево испанки обыграли немок со счетом 1:0.