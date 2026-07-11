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Футболисты сборной Испании стали чемпионами Европы среди игроков до 19 лет - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
23:23 11.07.2026
Футболисты сборной Испании стали чемпионами Европы среди игроков до 19 лет

Футболисты сборной Испании победили в чемпионате Европы среди игроков до 19 лет

© footyheadlines.comФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© footyheadlines.com
Футбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты сборной Испании победили сборную Германии и стали победителями мужского чемпионата Европы среди игроков до 19 лет.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Футболисты сборной Испании стали победителями чемпионата Европы среди игроков до 19 лет, который проходил в Уэльсе.
В финале, который прошел в городе Рексем, испанцы победили сверстников из Германии со счетом 2:0. Мячи забили Уго Лопес (44-я минута) и Марио Ривас (48).
Днем ранее в финале женского чемпионата Европы среди игроков до 19 лет в Сараево испанки обыграли немок со счетом 1:0.
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