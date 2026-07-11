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Мальдини назначили техническим директором Итальянской федерации футбола - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
22:55 11.07.2026
Мальдини назначили техническим директором Итальянской федерации футбола

Паоло Мальдини назначили техническим директором Итальянской федерации футбола

© Фото : Пресс-служба ФК "Милан"Паоло Мальдини
Паоло Мальдини - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Милан"
Паоло Мальдини. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Паоло Мальдини назначен техническим директором Итальянской федерации футбола (FIGC).
  • Вместе с Мальдини работу будет выполнять Леонардо в качестве советника.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Бывший защитник сборной Италии и "Милана" Паоло Мальдини назначен техническим директором Итальянской федерации футбола (FIGC), сообщается на сайте организации.
Мальдини будет выполнять работу вместе с Леонардо, который выступит в качестве советника.
С 2019 по 2023 год Мальдини работал техническим директором "Милана".
Сборная Италии не сумела пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года, после чего президентом FIGC вместо Габриэле Гравины был избран Джованни Малаго.
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