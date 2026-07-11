Мальдини назначили техническим директором Итальянской федерации футбола

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Паоло Мальдини назначен техническим директором Итальянской федерации футбола (FIGC).
- Вместе с Мальдини работу будет выполнять Леонардо в качестве советника.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Бывший защитник сборной Италии и "Милана" Паоло Мальдини назначен техническим директором Итальянской федерации футбола (FIGC), сообщается на сайте организации.
С 2019 по 2023 год Мальдини работал техническим директором "Милана".
Сборная Италии не сумела пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года, после чего президентом FIGC вместо Габриэле Гравины был избран Джованни Малаго.