Федерацию футбола Аргентины и ФИФА обвинили в коррупции, сообщили СМИ

Отмечается, что после того, как Международная федерация футбола (ФИФА) выплатила этой компании призовые сборной Аргентины за победу, они были распределены в ряд банков, включая американские, из которых мелкими транзакциями переводились на счета четырех подставных компаний, связанных с аргентинским горнолыжным курортом Барилоче. При этом счетами владеют люди, которые были банкротами или работают фармацевтами или продавцами. Затем финансы пошли в оффшоры. Отмечается, что президент AFA Клаудио Тапиа и другие представители руководства организации после этого получили новый частный самолет, яхту, особняк и другие предметы роскоши. Сейчас компания, первоначально получившая права от AFA, находится под расследованием ФБР. Кроме того, журналистам, которые ранее были заинтересованы делом Тапии, запрещают приближаться к президенту AFA, а также их преследуют в социальных сетях.