Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ассоциация футбола Аргентины (AFA) нелегально вывела более 42 миллионов евро за победу в чемпионате мира 2022 года.
- Деньги были распределены в ряд банков, включая американские, а затем переведены на счета подставных компаний, связанных с аргентинским горнолыжным курортом Барилоче, и ушли в оффшоры.
- Президент AFA Клаудио Тапиа и другие представители руководства организации после этого получили предметы роскоши, а компания, первоначально получившая права от AFA, находится под расследованием ФБР.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ассоциация футбола Аргентины (AFA) нелегально вывела более 42 миллионов евро за победу в чемпионате мира 2022 года, сообщает журналист Ромен Молина на своем YouTube-канале.
По информации источника, за девять дней до финала турнира AFA подписала контракт, по которому предоставила организацию логистики, выездных матчей, коммерческие права и проведение всех официальных транзакций не связанной с футболом компании, которая была основана в Майами за 3,5 месяца до начала турнира.
Отмечается, что после того, как Международная федерация футбола (ФИФА) выплатила этой компании призовые сборной Аргентины за победу, они были распределены в ряд банков, включая американские, из которых мелкими транзакциями переводились на счета четырех подставных компаний, связанных с аргентинским горнолыжным курортом Барилоче. При этом счетами владеют люди, которые были банкротами или работают фармацевтами или продавцами. Затем финансы пошли в оффшоры. Отмечается, что президент AFA Клаудио Тапиа и другие представители руководства организации после этого получили новый частный самолет, яхту, особняк и другие предметы роскоши. Сейчас компания, первоначально получившая права от AFA, находится под расследованием ФБР. Кроме того, журналистам, которые ранее были заинтересованы делом Тапии, запрещают приближаться к президенту AFA, а также их преследуют в социальных сетях.
Молина отмечает, что ФИФА знает о данной схеме и умалчивает о проблеме. Мотивацией "покрывать" аргентинских чиновников является развернувшаяся ранее конфронтация между Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ) и ФИФА. После этого ФИФА, испугавшись нарастания партнерских отношений КОНМЕБОЛ с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и создания "Финалиссимы", дала странам КОНМЕБОЛ право проведения первых матчей чемпионата мира - 2030.
Помимо этого, Молина упоминает скандал в юниорской женской сборной Аргентины. По его словам, федерация страны умалчивает о домогательствах тренера Диего Гуаччи, который требовал от футболисток снимать при нем одежду, делать фото интимного характера, и делал их сам в том числе, под предлогом выбора их в сборную страны. В мае 2022 года ФИФА сняла обвинения с Гуаччи.