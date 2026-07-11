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Баринов продолжит карьеру в ЦСКА из-за отсутствия предложения от АЕКа - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
22:36 11.07.2026
Баринов продолжит карьеру в ЦСКА из-за отсутствия предложения от АЕКа

Кузьмичев: Баринов продолжит карьеру в ЦСКА из-за отсутствия предложения от АЕКа

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДмитрий Баринов
Дмитрий Баринов - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дмитрий Баринов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Кузьмичев заявил, что Дмитрий Баринов с большой долей вероятности продолжит выступать за ЦСКА.
  • Греческий АЕК не сделал официального предложения о трансфере футболиста, хотя Марко Николич был заинтересован в нем.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Представитель полузащитника сборной России Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев заявил журналистам, что футболист с большой долей вероятности продолжит выступать за ЦСКА, так как греческий АЕК не сделал официального предложения.
Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что возглавляющий ныне греческий АЕК экс-тренер ЦСКА и "Локомотива" Марко Николич был заинтересован в трансфере футболиста.
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"Дима, скорее всего, продолжит играть за ЦСКА. Насколько я знаю, было общение, про официальный оффер я не слышал. Непосредственно Марко (Николич) был заинтересован. Клубы контактировали", - сказал Кузьмичев.
Баринову 29 лет, воспитанник "Локомотива" перешел в ЦСКА в январе и с тех пор провел за армейцев 15 матчей с учетом чемпионата и Кубка России. За национальную сборную он отыграл 28 встреч.
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