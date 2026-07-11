Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Кузьмичев заявил, что Дмитрий Баринов с большой долей вероятности продолжит выступать за ЦСКА.

Греческий АЕК не сделал официального предложения о трансфере футболиста, хотя Марко Николич был заинтересован в нем.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Представитель полузащитника сборной России Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев заявил журналистам, что футболист с большой долей вероятности продолжит выступать за ЦСКА, так как греческий АЕК не сделал официального предложения.

Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что возглавляющий ныне греческий АЕК экс-тренер ЦСКА и "Локомотива" Марко Николич был заинтересован в трансфере футболиста.

"Дима, скорее всего, продолжит играть за ЦСКА. Насколько я знаю, было общение, про официальный оффер я не слышал. Непосредственно Марко (Николич) был заинтересован. Клубы контактировали", - сказал Кузьмичев.