Баринов продолжит карьеру в ЦСКА из-за отсутствия предложения от АЕКа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Кузьмичев заявил, что Дмитрий Баринов с большой долей вероятности продолжит выступать за ЦСКА.
- Греческий АЕК не сделал официального предложения о трансфере футболиста, хотя Марко Николич был заинтересован в нем.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости, Андрей Михайлов. Представитель полузащитника сборной России Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев заявил журналистам, что футболист с большой долей вероятности продолжит выступать за ЦСКА, так как греческий АЕК не сделал официального предложения.
"Дима, скорее всего, продолжит играть за ЦСКА. Насколько я знаю, было общение, про официальный оффер я не слышал. Непосредственно Марко (Николич) был заинтересован. Клубы контактировали", - сказал Кузьмичев.
Баринову 29 лет, воспитанник "Локомотива" перешел в ЦСКА в январе и с тех пор провел за армейцев 15 матчей с учетом чемпионата и Кубка России. За национальную сборную он отыграл 28 встреч.