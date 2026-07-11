Сперцян дебютировал за "Аль-Ахли" в товарищеском матче и забил гол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эдуард Сперцян дебютировал в составе саудовского клуба «Аль-Ахли».
- Сперцян забил первый гол «Аль-Ахли» в товарищеском матче против «Пинцгау Заальфельден», который завершился со счетом 8:0.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Бывший футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян дебютировал в составе саудовского клуба "Аль-Ахли" в товарищеском матче с командой региональной лиги Австрии "Пинцгау Заальфельден".
Сперцян выступал за "Краснодар" с лета 2021 года, контракт игрока сборной Армении был рассчитан до лета 2029-го. В прошедшем сезоне полузащитник забил 14 мячей и был признан лучшим футболистом "Краснодара". По итогам сезона-2025/26 "Аль-Ахли" занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии.