Рейтинг@Mail.ru
Сперцян дебютировал за "Аль-Ахли" в товарищеском матче и забил гол - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:57 11.07.2026
Сперцян дебютировал за "Аль-Ахли" в товарищеском матче и забил гол

Сперцян дебютировал за "Аль-Ахли" в товарищеском матче и забил первый гол матча

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЭдуард Сперцян
Эдуард Сперцян - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Эдуард Сперцян. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эдуард Сперцян дебютировал в составе саудовского клуба «Аль-Ахли».
  • Сперцян забил первый гол «Аль-Ахли» в товарищеском матче против «Пинцгау Заальфельден», который завершился со счетом 8:0.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Бывший футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян дебютировал в составе саудовского клуба "Аль-Ахли" в товарищеском матче с командой региональной лиги Австрии "Пинцгау Заальфельден".
На 29-й минуте Сперцян забил первый гол "Аль-Ахли" в матче, закончившемся победой саудовского клуба со счетом 8:0.
Сперцян выступал за "Краснодар" с лета 2021 года, контракт игрока сборной Армении был рассчитан до лета 2029-го. В прошедшем сезоне полузащитник забил 14 мячей и был признан лучшим футболистом "Краснодара". По итогам сезона-2025/26 "Аль-Ахли" занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии.
Участвовавший в чемпионате мира 2026 года футболист сборной ЮАР Джейден Адамс - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Футболиста сборной ЮАР нашли мертвым после возвращения с ЧМ
Вчера, 16:35
 
ФутболЭдуард СперцянАль-Ахли (Каир)КраснодарСаудовская АравияАрменияАвстрия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Мухова
    Л. Носкова
    273
    656
  • Футбол
    2-й тайм
    Норвегия
    Англия
    1
    1
  • Футбол
    12.07 04:00
    Аргентина
    Швейцария
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Бельгия
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    А. Фери
    А. Зверев
    624
    766
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    Н. Джокович
    666
    444
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала