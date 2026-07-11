Московский "Велес" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский футбольный клуб «Велес» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче первого тура Первой лиги со счетом 1:0.
- Во втором туре «Велес» примет «Челябинск», а «Нефтехимик» сыграет на выезде с тульским «Арсеналом».
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб "Велес" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" в матче первого тура Первой лиги.
Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч забил Александр Шубин (55-я минута).
Во втором туре второго по силе дивизиона чемпионата России "Велес" примет 19 июля "Челябинск", "Нефтехимик" в тот же день сыграет на выезде с тульским "Арсеналом".