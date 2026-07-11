Футболисты "Рубина" обыграли "Крылья Советов" в товарищеском матче

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Футбольный клуб "Рубин" на домашней базе обыграл самарские "Крылья Советов" в товарищеском матче на тренировочном сборе.

В другом матче дня калининградская "Балтика" в турецкой Ыспарте во второй раз разгромила северомакедонский "Тиквеш" (6:0).