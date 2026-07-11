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Футболисты "Рубина" обыграли "Крылья Советов" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
19:18 11.07.2026
Футболисты "Рубина" обыграли "Крылья Советов" в товарищеском матче

Футболисты "Рубина" обыграли "Крылья Советов" в товарищеском матче на сборе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный клуб «Рубин» обыграл «Крылья Советов» в товарищеском матче со счетом 2:0.
  • Новый сезон РПЛ «Рубин» начнет 26 июля домашним матчем с «Краснодаром».
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Футбольный клуб "Рубин" на домашней базе обыграл самарские "Крылья Советов" в товарищеском матче на тренировочном сборе.
Встреча, состоявшая из 120 минут в формате четвертей по 30 минут, завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Назми Грипши (55-я минута) и Игор Вуячич (59).
"Рубин" начнет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) 26 июля домашним матчем с "Краснодаром". Самарцы днем ранее сыграют на выезде с московским "Динамо".
В другом матче дня калининградская "Балтика" в турецкой Ыспарте во второй раз разгромила северомакедонский "Тиквеш" (6:0).
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
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