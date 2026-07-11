МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА уступил "Оренбургу" по сумме двух товарищеских матчей.

Вторая встреча завершилась со счетом 2:2. В составе армейцев дублем отметился Матия Попович. У "Оренбурга" отличились Руслан Куль и Дамиан Пуэбла (с пенальти).