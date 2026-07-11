Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московский футбольный клуб ЦСКА уступил «Оренбургу» по сумме двух товарищеских матчей.
- «Оренбург» выиграл первую игру со счетом 2:0, а вторая встреча завершилась со счетом 2:2.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА уступил "Оренбургу" по сумме двух товарищеских матчей.
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Вторая встреча завершилась со счетом 2:2. В составе армейцев дублем отметился Матия Попович. У "Оренбурга" отличились Руслан Куль и Дамиан Пуэбла (с пенальти).
По сумме двух матчей (4:2) победителем противостояния стал "Оренбург".