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ЦСКА уступил "Оренбургу" по сумме двух товарищеских матчей - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
19:18 11.07.2026

ЦСКА уступил "Оренбургу" по сумме двух товарищеских матчей

© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"Футбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Фото : группа "ВКонтакте" "КАМАЗа"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский футбольный клуб ЦСКА уступил «Оренбургу» по сумме двух товарищеских матчей.
  • «Оренбург» выиграл первую игру со счетом 2:0, а вторая встреча завершилась со счетом 2:2.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА уступил "Оренбургу" по сумме двух товарищеских матчей.
В субботу ЦСКА и "Оренбург" сыграли два товарищеских матча по 75 минут в подмосковном Новогорске. В первой игре "Оренбург" одержал победу со счетом 2:0 благодаря голам Егора Назаренко и Дмитрия Рыбчинского.
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Вторая встреча завершилась со счетом 2:2. В составе армейцев дублем отметился Матия Попович. У "Оренбурга" отличились Руслан Куль и Дамиан Пуэбла (с пенальти).
По сумме двух матчей (4:2) победителем противостояния стал "Оренбург".
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