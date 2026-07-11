Дубль Печуры помог "Енисею" обыграть "Волгу" в матче Первой лиги

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Красноярский "Енисей" одержал победу над ульяновской "Волгой" в матче первого тура футбольной Первой лиги.

Встреча в Ульяновске завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Родион Печура (25-я и 27-я минуты). У хозяев отличился Владислав Яковлев (35).