Футболисты "Уфы" в разгромили "Ленинградец" на старте Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Уфа» одержала победу над «Ленинградцем» в матче первого тура футбольной Первой лиги со счетом 3:0.
- Мячи забили Шамиль Исаев и Артур Гилязетдинов, также на 41-й минуте был забит автогол полузащитником «Ленинградца» Даниилом Родиным.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. "Уфа" одержала победу над "Ленинградцем" в матче первого тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Мячи забили Шамиль Исаев (19-я минута) и Артур Гилязетдинов (78), на 41-й минуте автоголом отметился полузащитник "Ленинградца" Даниил Родин.
ЦСКА обыграл "Зенит" в матче Молодежной футбольной лиги
10 июля, 20:48
В первом тайме красную карточку получил нападающий гостей Матвей Першин (38).
В следующем матче "Уфа" 19 июля сыграет в гостях с ивановским "Текстильщиком", "Ленинградец" в этот же день на выезде встретится с ярославским "Шинником".