Лесовой перешел в махачкалинское "Динамо" на правах аренды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник Даниил Лесовой перешел в махачкалинский футбольный клуб "Динамо" на правах аренды из "Нижнего Новгорода".
- Лесовой будет выступать за "Динамо" до конца сезона-2026/27
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полузащитник Даниил Лесовой перешел в махачкалинский футбольный клуб "Динамо" на правах аренды из "Нижнего Новгорода", сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер лиги (РПЛ).
Спортсмен будет выступать за "Динамо" до конца сезона-2026/27.
Лесовому 28 лет, он выступал за "Нижний Новгород" с 2025 года. В разные периоды карьеры полузащитник играл за московское "Динамо", кипрский АЕЛ, израильский "Маккаби" (Хайфа) и тульский "Арсенал".
По итогам сезона-2025/26 "Динамо" заняло 14-е место в турнирной таблице РПЛ и сохранило прописку в турнире по итогам стыковых матчей.