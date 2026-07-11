Лесовой перешел в махачкалинское "Динамо" на правах аренды

Краткий пересказ от РИА ИИ Полузащитник Даниил Лесовой перешел в махачкалинский футбольный клуб "Динамо" на правах аренды из "Нижнего Новгорода".

Лесовой будет выступать за "Динамо" до конца сезона-2026/27

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полузащитник Даниил Лесовой перешел в махачкалинский футбольный клуб "Динамо" на правах аренды из "Нижнего Новгорода", сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер лиги (РПЛ).

Спортсмен будет выступать за "Динамо" до конца сезона-2026/27.

Лесовому 28 лет, он выступал за " Нижний Новгород " с 2025 года. В разные периоды карьеры полузащитник играл за московское "Динамо", кипрский АЕЛ , израильский "Маккаби" (Хайфа) и тульский "Арсенал".