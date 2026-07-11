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Лесовой перешел в махачкалинское "Динамо" на правах аренды - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
16:17 11.07.2026
Лесовой перешел в махачкалинское "Динамо" на правах аренды

Лесовой перешел из "Нижнего Новгорода" в "Динамо" (Махачкала) на правах аренды

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДаниил Лесовой
Даниил Лесовой - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Даниил Лесовой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник Даниил Лесовой перешел в махачкалинский футбольный клуб "Динамо" на правах аренды из "Нижнего Новгорода".
  • Лесовой будет выступать за "Динамо" до конца сезона-2026/27
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полузащитник Даниил Лесовой перешел в махачкалинский футбольный клуб "Динамо" на правах аренды из "Нижнего Новгорода", сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер лиги (РПЛ).
Спортсмен будет выступать за "Динамо" до конца сезона-2026/27.
Лесовому 28 лет, он выступал за "Нижний Новгород" с 2025 года. В разные периоды карьеры полузащитник играл за московское "Динамо", кипрский АЕЛ, израильский "Маккаби" (Хайфа) и тульский "Арсенал".
По итогам сезона-2025/26 "Динамо" заняло 14-е место в турнирной таблице РПЛ и сохранило прописку в турнире по итогам стыковых матчей.
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