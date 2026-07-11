В Москве стартовал Международный кубок дружбы "Код непокоренных"

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"Состязание проводится в пятый раз. Отправной точкой его нынешнего формата послужил прошедший турнир в Белграде в декабре прошлого года. Тогда юные российские футболисты были гостями в Сербии – и запомнили гостеприимство балканских друзей. И мы отвечаем взаимностью: встречаем дорогих гостей в российской столице", - приводятся в сообщении слова руководителя Росмолодежи Григория Гурова.