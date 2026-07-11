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В Москве стартовал Международный кубок дружбы "Код непокоренных" - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
14:58 11.07.2026 (обновлено: 14:59 11.07.2026)
В Москве стартовал Международный кубок дружбы "Код непокоренных"

В Москве стартовал пятый международный футбольный турнир "Код непокоренных"

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Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
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Футбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный кубок дружбы "Код непокоренных" пройдет в Москве с 11 по 13 июля.
  • В турнире принимают участие спортсмены из России, Сербии и Абхазии, всего восемь команд.
  • Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров и сенатор РФ Александр Волошин выразили уверенность в том, что турнир способствует укреплению дружбы и партнерства между молодежью разных стран.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Футбольный турнир Международный кубок дружбы "Код непокоренных" стартовал в Москве, сообщили в пресс-службе Дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).
Футбольный турнир проходит в Москве с 11 по 13 июля, в соревнованиях принимают участие спортсмены из России, Сербии и Абхазии.
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"Состязание проводится в пятый раз. Отправной точкой его нынешнего формата послужил прошедший турнир в Белграде в декабре прошлого года. Тогда юные российские футболисты были гостями в Сербии – и запомнили гостеприимство балканских друзей. И мы отвечаем взаимностью: встречаем дорогих гостей в российской столице", - приводятся в сообщении слова руководителя Росмолодежи Григория Гурова.
Он также выразил уверенность, что настоящие поддержка и партнерство опираются на ценности дружбы.
Кроме того, в открытии турнира приняли участие глава ДНР Денис Пушилин, сенатор РФ Александр Волошин, генеральный директор ДВФМ Дмитрий Иванов и многие другие.
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"Подобные мероприятия показывают главное: молодежь может общаться и дружить вне политики. Здесь, на Международном Кубке Дружбы "Код Непокоренных", мы видим честный футбол, честный спорт, открытую игру – ту площадку, на которой ребята из разных стран объединяются, формируют горизонтальные связи, которые пронесут через всю жизнь", - приводятся в сообщении слова Волошина.
Сенатор подчеркнул, что на участие в турнире поступают сигналы из Китая, африканских стран и даже Европы.
В этом году за победу в турнире поборются восемь команд.
 
ФутболМоскваРоссияСербияАлександр ВолошинГригорий ГуровДенис ПушилинСпорт
 
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