"Атлетико" объявил о переходе Юльманна из "Спортинга"

Контракт с игроком рассчитан до 2031 года. Как ранее сообщил инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 40 миллионов евро и пять миллионов евро бонусами.

Юльманну 27 лет, он выступал за "Спортинг" с 2023 года. В сезоне-2025/26 спортсмен провел 45 матчей и забил три мяча. В разные годы карьеры полузащитник также играл за итальянский "Лечче", австрийскую "Адмиру" и молодежную команду датского "Копенгагена". В активе Юльманна 27 игр и один гол за сборную Дании.