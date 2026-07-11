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"Атлетико" объявил о переходе Юльманна из "Спортинга" - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
12:20 11.07.2026
"Атлетико" объявил о переходе Юльманна из "Спортинга"

"Атлетико" объявил о переходе полузащитника Юльманна из "Спортинга"

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Футболисты Атлетико - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Соцсети "Атлетико"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мадридский «Атлетико» подписал контракт с датским полузащитником Мортеном Юльманном из португальского «Спортинга».
  • Контракт с игроком рассчитан до 2031 года, сумма трансфера составила 40 миллионов евро и пять миллионов евро бонусами.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" подписал контракт с датским полузащитником Мортеном Юльманном из португальского "Спортинга", сообщается в аккаунте испанского футбольного клуба в соцсети X.
Контракт с игроком рассчитан до 2031 года. Как ранее сообщил инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 40 миллионов евро и пять миллионов евро бонусами.
Юльманну 27 лет, он выступал за "Спортинг" с 2023 года. В сезоне-2025/26 спортсмен провел 45 матчей и забил три мяча. В разные годы карьеры полузащитник также играл за итальянский "Лечче", австрийскую "Адмиру" и молодежную команду датского "Копенгагена". В активе Юльманна 27 игр и один гол за сборную Дании.
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