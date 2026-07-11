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"Глядишь, и хоккей вернется": Жирков оценил решение МОК по россиянам - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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09:34 11.07.2026 (обновлено: 10:23 11.07.2026)
"Глядишь, и хоккей вернется": Жирков оценил решение МОК по россиянам

Жирков: сложно сказать, коснутся ли новые рекомендации МОК российского футбола

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЮрий Жирков
Юрий Жирков - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Юрий Жирков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
  • Юрий Жирков затруднился ответить, коснутся ли новые решения МОК российского футбола.
  • Жирков выразил надежду на позитивные изменения для российского спорта и возможность участия спортсменов в Олимпийских играх.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости, Андрей Сенченко. Бывший защитник сборной России по футболу Юрий Жирков в разговоре с РИА Новости затруднился ответить на вопрос, применят ли ФИФА и УЕФА новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по российским спортсменам.
Исполком МОК во вторник временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов.
«
"Трудно сказать, коснутся ли новые решения МОК российского футбола. Уже столько лет наши сборные и клубы нигде не участвуют. Сложно предположить, настанет ли в нашем футболе потепление в связи с новыми рекомендациями олимпийского комитета. Могут вернуть на международную арену, а могут и продлить ограничения, могут быть недовольные. Но меня радует, что позитивные изменения, касающиеся российского спорта, все-таки есть. Благодаря этому наши спортсмены смогут участвовать в Олимпийских играх. Глядишь, и хоккея это коснется. Всегда приятно поболеть за своих на международных соревнованиях", - сказал Жирков.
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок.
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