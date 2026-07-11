"Большинство матчей — мусор": Дюгарри раскритиковал новый формат ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В чемпионате мира 2026 года впервые участвуют 48 команд, и турнир впервые проходит на территории трех стран — США, Мексики и Канады.
- Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри заявил, что новый формат чемпионата привел к тому, что большинство матчей были неинтересными.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристоф Дюгарри заявил, что новый формат мирового первенства привел к тому, что большинство матчей были мусором.
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"Я придаю значение уровню соперника, а мы в 1/16 финала, 1/8 финала и четвертьфинале играли с командами, которые намного уступают нам. Я говорю это уже много лет, но нахожу, что уровень футбола в национальных команд год от года падает. Формулы ФИФА предлагают все менее интересные матчи. Это позволяет нам познакомиться с Кюрасао или Кабо-Верде, которые совершают подвиги, и это хорошо, это радует эти команды, но нам все равно скучно. А когда мы подведем итоги в конце, из 104 матчей, то, возможно, наберется десять, которые нам понравились, остальные были мусором", - цитирует Дюгарри RMC Sport.
Сборная Франции в полуфинале сыграет с командой Испании 14 июля в Далласе. Чемпионат мира завершится 19 июля.