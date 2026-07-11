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Райс готов сыграть с Норвегией, заявил Тухель - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
08:14 11.07.2026
Райс готов сыграть с Норвегией, заявил Тухель

Тухель: Райс будет готов сыграть против сборной Норвегии на ЧМ

© Соцсети клубаДеклан Райс
Деклан Райс - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© Соцсети клуба
Деклан Райс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Англии Деклан Райс будет готов сыграть против команды Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира, несмотря на кишечную инфекцию.
  • Защитник Марк Гехи также принял участие в тренировке после возникших сомнений в его готовности.
  • Защитник Джарелл Куанса не сможет сыграть с норвежцами из-за полученной красной карточки в матче 1/8 финала.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Англии по футболу Деклан Райс, пропустивший несколько тренировок из-за кишечной инфекции, будет готов сыграть против команды Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира, заявил главный тренер англичан Томас Тухель.
Ранее СМИ сообщили о том, что Райс был вынужден пропустить два дня тренировок из-за кишечной инфекции. Также под вопросом было участие защитника Марка Гехи.
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В пятницу Райс, Гехи, а также восстановившийся от травмы защитник Рис Джеймс приняли участие в тренировке. По словам Тухеля, единственным футболистом, который не сможет сыграть с норвежцами, остается получивший красную карточку в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Мексики (3:2) защитник сборной Джарелл Куанса.
"На тренировке все игроки были в строю. Это лучшая новость. У нас все готовы сыграть, кроме дисквалифицированного футболиста", - цитирует Тухеля Sky Sports.
Матч Норвегия - Англия пройдет в Майами и начнется в 00:00 в ночь на воскресенье, 12 июля, по московскому времени. Мировое первенство, которое впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики, завершится 19 июля.
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ФутболСпортАнглияНорвегияМексикаТомас ТухельЧМ по футболу 2026Деклан РайсРис ДжеймсДжарелл Куанса
 
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