Краткий пересказ от РИА ИИ Полузащитник сборной Англии Деклан Райс будет готов сыграть против команды Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира, несмотря на кишечную инфекцию.

Защитник Марк Гехи также принял участие в тренировке после возникших сомнений в его готовности.

Защитник Джарелл Куанса не сможет сыграть с норвежцами из-за полученной красной карточки в матче 1/8 финала.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Полузащитник сборной Англии по футболу Деклан Райс, пропустивший несколько тренировок из-за кишечной инфекции, будет готов сыграть против команды Норвегии в четвертьфинале чемпионата мира, заявил главный тренер англичан Томас Тухель.

Ранее СМИ сообщили о том, что Райс был вынужден пропустить два дня тренировок из-за кишечной инфекции. Также под вопросом было участие защитника Марка Гехи.

В пятницу Райс, Гехи, а также восстановившийся от травмы защитник Рис Джеймс приняли участие в тренировке. По словам Тухеля, единственным футболистом, который не сможет сыграть с норвежцами, остается получивший красную карточку в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Мексики (3:2) защитник сборной Джарелл Куанса.

"На тренировке все игроки были в строю. Это лучшая новость. У нас все готовы сыграть, кроме дисквалифицированного футболиста", - цитирует Тухеля Sky Sports.