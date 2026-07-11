Опрос показал, за кого болеют россияне на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Половина россиян знает о проходящем чемпионате мира по футболу.

Около 22% жителей России болеют за Аргентину, также популярны команды Бразилии, Португалии и Узбекистана.

Турнир впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории США, Канады и Мексики и завершится 19 июля.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Половина россиян знает о проходящем чемпионате мира по футболу, а почти четверть болеет за Аргентину, говорится в исследовании "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Футбол остается одним из самых популярных видов спорта в России , поэтому интерес к крупнейшим международным турнирам сохраняется даже в отсутствие национальной сборной. Половина россиян знает о проведении чемпионата мира, около трети уже сейчас следят за матчами или их результатами, и с каждым днем их число будет расти", - заявила директор по работе с клиентами компании Анна Советова.

Что касается предпочтений, то большинство жителей России болеют за Аргентину - около 22%. Россиянам также импонируют команды Бразилии (20%), Португалии (14%) и Узбекистана (11%), которые к сегодняшнему дню сошли с дистанции.

Меньше всего россияне поддерживают Францию: по данным "Ромир", за французов на текущем чемпионате болеют лишь 5% наших сограждан.

"Для спортивных событий такого масштаба характерен эффект нарастающего интереса: по мере приближения полуфиналов и финала к просмотру подключается более широкая аудитория, включая тех, кто обычно не следит за футболом регулярно", - добавила Советова.