Краткий пересказ от РИА ИИ
- Обнаруженный в Карибском море новый вид морского слизня получил название Aldisa vozinha в честь вратаря сборной Кабо-Верде по футболу Возиньи.
- Красный цвет нового вида моллюска напоминает о дебютной встрече сборной Кабо-Верде на чемпионате мира против команды Испании, известной как La Roja ('Красная').
- Возинья стал рекордсменом среди вратарей по количеству подписчиков в Instagram (деятельность запрещена в России как экстремистская) — более 28 миллионов.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Обнаруженный новый вид морского слизня был назван в честь вратаря сборной Кабо-Верде по футболу Возиньи, сообщается в научной работе биолога Хесуса Ортеа, опубликованной на платформе ResearchGate.
Обнаруженный в Карибском море красный моллюск получил название Aldisa vozinha. В своей работе Ортеа подчеркнул выдающуюся роль 40-летнего голкипера в выступлении сборной Кабо-Верде на чемпионате мира, а также отметил, что красный цвет нового вида напоминает о дебютной встрече кабовердианцев на мировых первенствах против команды Испании, известной под прозвищем La Roja ("Красная"). В той игре Возинья совершил семь сейвов, матч завершился со счетом 0:0.
Кабовердианцы завершили групповой этап на втором месте в квартете H, их соперниками были команды Испании, Уругвая и Саудовской Аравии. Сборная Кабо-Верде во всех трех встречах сыграла вничью и вышла в плей-офф чемпионата мира, где на стадии 1/16 финала уступила действующим чемпионам мира аргентинцам в дополнительное время - 2:3. Возинья по ходу турнира стал рекордсменом среди вратарей по количеству подписчиков в Instagram* - более 28 миллионов.
Ортеа, почетный профессор Университета Овьедо, в 2023 году был награжден медалью "За заслуги" в Кабо-Верде за исследования морской фауны в водах вокруг островов страны. Ранее ученый уже называл открытые им виды в честь футболистов: один из них получил имя бывшего вратаря сборной Коста-Рики и мадридского "Реала" Кейлора Наваса, а другой - бывшего нападающего хихонского "Спортинга" Кини.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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