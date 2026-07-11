Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Испании обыграла команду Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу.
- Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 2:1.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сборная Испании обыграла команду Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу.
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 2:1. В составе сборной Испании голы забили Фабиан Руис (30-я минута) и Микель Мерино (88). У бельгийцев отличился Шарль Де Кетеларе (41). Мерино забил победный мяч во втором матче подряд после выхода на замену.
10 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
30’ • Фабиан Руис
88’ • Микель Мерино
41’ • Шарль Де Кетеларе
Перед началом игры испанский вратарь Унаи Симон не пропускал на протяжении 609 минут на чемпионате мира. Рекордная сухая серия завершилась на отметке 649 минут. Испанцы пропустили впервые на турнире. Предыдущий рекорд принадлежал итальянцу Вальтеру Дзенге, который на чемпионате мира 1990 года не пропускал на протяжении 517 минут.
В полуфинале сборная Испании сыграет с французами. Испанцы вышли в полуфинал чемпионата мира впервые с 2010 года. Тогда команда выиграла турнир, прошедший в ЮАР.