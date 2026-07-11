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Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
00:00 11.07.2026 (обновлено: 00:03 11.07.2026)
Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Сборная Испании обыграла бельгийцев и вышла в полуфинал ЧМ

© REUTERS / Hannah McKayФутболисты сборной Испании
Футболисты сборной Испании - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© REUTERS / Hannah McKay
Футболисты сборной Испании
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Испании обыграла команду Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу.
  • Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 2:1.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сборная Испании обыграла команду Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу.
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 2:1. В составе сборной Испании голы забили Фабиан Руис (30-я минута) и Микель Мерино (88). У бельгийцев отличился Шарль Де Кетеларе (41). Мерино забил победный мяч во втором матче подряд после выхода на замену.
ЧМ по футболу 2026
10 июля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Испания
2 : 1
Бельгия
30‎’‎ • Фабиан Руис
88‎’‎ • Микель Мерино
41‎’‎ • Шарль Де Кетеларе
(Тимоти Кастань)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Перед началом игры испанский вратарь Унаи Симон не пропускал на протяжении 609 минут на чемпионате мира. Рекордная сухая серия завершилась на отметке 649 минут. Испанцы пропустили впервые на турнире. Предыдущий рекорд принадлежал итальянцу Вальтеру Дзенге, который на чемпионате мира 1990 года не пропускал на протяжении 517 минут.
В полуфинале сборная Испании сыграет с французами. Испанцы вышли в полуфинал чемпионата мира впервые с 2010 года. Тогда команда выиграла турнир, прошедший в ЮАР.
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ФутболИспанияБельгияЧМ по футболу 2026Микель МериноФабиан РуисШарль Де КетелареЛос-АнджелесСпорт
 
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