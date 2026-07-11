Испания обыграла Бельгию и вышла в полуфинал ЧМ-2026

Перед началом игры испанский вратарь Унаи Симон не пропускал на протяжении 609 минут на чемпионате мира. Рекордная сухая серия завершилась на отметке 649 минут. Испанцы пропустили впервые на турнире. Предыдущий рекорд принадлежал итальянцу Вальтеру Дзенге, который на чемпионате мира 1990 года не пропускал на протяжении 517 минут.