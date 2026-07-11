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Россияне победили в смешанной эстафете на ЧЕ по пятиборью среди кадетов - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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23:50 11.07.2026 (обновлено: 00:06 12.07.2026)
Россияне победили в смешанной эстафете на ЧЕ по пятиборью среди кадетов

Коновалова и Кушнаренко победили в эстафете на ЧЕ по пятиборью среди кадетов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКроссовки
Кроссовки - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Яна Коновалова и Егор Кушнаренко из России завоевали золото в смешанной эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью среди кадетов «В» (до 17 лет).
  • Результат российского дуэта составил 1818 баллов, и они выступали в нейтральном статусе.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россияне Яна Коновалова и Егор Кушнаренко завоевали золото в смешанной эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью среди кадетов "В" (до 17 лет), который прошел в Понтеведре (Испания).
Результат российского дуэта составил 1818 баллов. Второе место заняли турки Тулайя Кесебир и Мехмет Дорук Озкан (1816), третье - венгры Вираг Плебан и Сильвестр Юхас (1792).
Смешанная эстафета стала заключительным видом программы чемпионата Европы. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.
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