Россияне победили в смешанной эстафете на ЧЕ по пятиборью среди кадетов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Яна Коновалова и Егор Кушнаренко из России завоевали золото в смешанной эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью среди кадетов «В» (до 17 лет).
- Результат российского дуэта составил 1818 баллов, и они выступали в нейтральном статусе.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россияне Яна Коновалова и Егор Кушнаренко завоевали золото в смешанной эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью среди кадетов "В" (до 17 лет), который прошел в Понтеведре (Испания).
Результат российского дуэта составил 1818 баллов. Второе место заняли турки Тулайя Кесебир и Мехмет Дорук Озкан (1816), третье - венгры Вираг Плебан и Сильвестр Юхас (1792).
Смешанная эстафета стала заключительным видом программы чемпионата Европы. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.