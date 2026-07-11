Россияне победили в смешанной эстафете на ЧЕ по пятиборью среди кадетов

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россияне Яна Коновалова и Егор Кушнаренко завоевали золото в смешанной эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью среди кадетов "В" (до 17 лет), который прошел в Понтеведре (Испания).