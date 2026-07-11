Дзюба заявил, что хочет посоревноваться с Роналду

"Мне это не принципиально, - ответил Дзюба на вопрос, согласился бы он на контракт в Саудовской Аравии при условии хорошей зарплаты. - Я что от этого сильно богаче стану? Да нет. Было бы просто интересно посоревноваться при том же Криштиану, увидеть, как все это смотрится. Но, думаю, там тяжело жить. Если ты не Роналду и тебе не платят 200 миллионов".