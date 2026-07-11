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Дзюба заявил, что хочет посоревноваться с Роналду - РИА Новости Спорт, 11.07.2026
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Футбол
 
12:13 11.07.2026 (обновлено: 14:56 11.07.2026)
Дзюба заявил, что хочет посоревноваться с Роналду

Дзюба о чемпионате Саудовской Аравии: было бы интересно соревноваться с Роналду

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАртём Дзюба
Артём Дзюба - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Артём Дзюба. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артем Дзюба заявил, что ему было бы интересно посоревноваться с Криштиану Роналду в чемпионате Саудовской Аравии.
  • Дзюба объявил об уходе из тольяттинского «Акрона», но отметил, что не намерен завершать карьеру и собирается продолжить выступать в России.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба заявил РИА Новости, что ему было бы интересно посоревноваться с португальским нападающим "Аль-Насра" Криштиану Роналду в чемпионате Саудовской Аравии.
По окончании сезона 37-летний форвард объявил об уходе из тольяттинского "Акрона", однако отметил, что не намерен завершать карьеру и собирается продолжить выступать в России.
"Мне это не принципиально, - ответил Дзюба на вопрос, согласился бы он на контракт в Саудовской Аравии при условии хорошей зарплаты. - Я что от этого сильно богаче стану? Да нет. Было бы просто интересно посоревноваться при том же Криштиану, увидеть, как все это смотрится. Но, думаю, там тяжело жить. Если ты не Роналду и тебе не платят 200 миллионов".
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ФутболСпортСаудовская АравияРоссияКриштиану РоналдуАль-НасрАртём ДзюбаАкрон (Тольятти)
 
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