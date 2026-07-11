Краткий пересказ от РИА ИИ ВС России нанесли групповые удары по военным объектам в Киеве и Одесской области.

В столице целями стали предприятия "Аэродрон" и "Фанплит", связанные с производством беспилотников.

В Одесской области поражены порты "Черноморск", "Южный" и "Измаил", используемые для логистики военных грузов.

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. ВС России ночью нанесли групповые удары по военным объектам в Киеве и Одесской области, сообщило Минобороны.

Так, целями в столице Украины стали промышленное предприятие "Аэродрон", специализирующееся на разработке и производстве тяжелых беспилотников и предприятие ЧАО "Фанплит". На нем собирают и хранят дроны "Файер Пойнт — 2" с дальностью полета до 200 километров.

Предприятие замаскировано под гражданское производство фанеры и мебели, что позволяет скрывать истинное назначение объекта от разведки и легально перемещать грузы", — говорится в сводке на платформе замаскировано под гражданское производство фанеры и мебели, что позволяет скрывать истинное назначение объекта от разведки и легально перемещать грузы", — говорится в сводке на платформе "Макс"

В Одесской области бойцы поразили:

порт "Черноморск" — ключевой логистический узел для поставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ;

— ключевой логистический узел для поставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ; порт "Южный" — он выполняет ту же функцию;

— он выполняет ту же функцию; порт "Измаил" — важнейший альтернативный логистический узел для ВСУ на Дунае.

На этих объектах удары пришлись по местам хранения оружия и военной техники, резервуарам для горюче-смазочных материалов и инфраструктуре, используемой для приема военных грузов.

По информации украинского издания "Страна.ua", силы ПВО не сумели перехватить ни одной баллистической ракеты "Искандер-М" в небе над Киевом.