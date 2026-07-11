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Минобороны раскрыло подробности ночных ударов по объектам ВПК на Украине - РИА Новости, 11.07.2026
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09:59 11.07.2026 (обновлено: 14:52 11.07.2026)
Минобороны раскрыло подробности ночных ударов по объектам ВПК на Украине

ВС России ночью поразили предприятие по сборке дронов "Файер Пойнт — 2" в Киеве

© REUTERS / Vladyslav SodelДым над Киевом
Дым над Киевом - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© REUTERS / Vladyslav Sodel
Дым над Киевом
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли групповые удары по военным объектам в Киеве и Одесской области.
  • В столице целями стали предприятия "Аэродрон" и "Фанплит", связанные с производством беспилотников.
  • В Одесской области поражены порты "Черноморск", "Южный" и "Измаил", используемые для логистики военных грузов.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. ВС России ночью нанесли групповые удары по военным объектам в Киеве и Одесской области, сообщило Минобороны.
Так, целями в столице Украины стали промышленное предприятие "Аэродрон", специализирующееся на разработке и производстве тяжелых беспилотников и предприятие ЧАО "Фанплит". На нем собирают и хранят дроны "Файер Пойнт — 2" с дальностью полета до 200 километров.
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"Предприятие замаскировано под гражданское производство фанеры и мебели, что позволяет скрывать истинное назначение объекта от разведки и легально перемещать грузы", — говорится в сводке на платформе "Макс".
В Одесской области бойцы поразили:
  • порт "Черноморск" — ключевой логистический узел для поставки грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для ВСУ;
  • порт "Южный" — он выполняет ту же функцию;
  • порт "Измаил" — важнейший альтернативный логистический узел для ВСУ на Дунае.
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На этих объектах удары пришлись по местам хранения оружия и военной техники, резервуарам для горюче-смазочных материалов и инфраструктуре, используемой для приема военных грузов.
По информации украинского издания "Страна.ua", силы ПВО не сумели перехватить ни одной баллистической ракеты "Искандер-М" в небе над Киевом.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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